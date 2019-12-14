  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Шахтар» вирвав перемогу над «Зорею» в заключному матчі 2019 року

    • Розсилка
    &laquo;Зоря&raquo; мала шанси, щоб забрати в лідера очки - «Шахтар» вирвав перемогу над «Зорею» в заключному матчі 2019 року
    «Зоря» мала шанси, щоб забрати в лідера очки
    УНІАН

    Слідом за «Динамо» луганці поскубали й донеччан

    У заключному для обох команд матчі 2019 року в рамках 18-го туру української Прем’єр-ліги луганська «Зоря» поступилася донецькому «Шахтареві». При цьому луганці цілком могли забити першими, але рефері Віталій Романов у першому таймі не помітив гри рукою в Додо у карному майданчику «гірників».

    «Зоря» (Луганськ) – «Шахтар» (Донецьк) – 1:2

    Голи: 0:1 – Жуніор Мораєш (55). 1:1 – Леднєв (61). 1:2 – Марлос (84, з пенальті)

    «Зоря»: Заурі Махарадзе – Тимчик, Віталій Вернидуб (к), Абу Ганна, Богдан Михайличенко – Леднєв, Владлен Юрченко, Іванисеня, Владислав Кочергін – Владислав Кабаєв (Будківський, 88) – Луньов (Русин, 58). Тренер – Віктор Скрипник

    «Шахтар»: П’ятов (к) – Додо, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі – Маркос Антоніо, Алан Патрік – Марлос, Віктор Коваленко (Тете, 64), Коноплянка – Жуніор Мораєш (Дентіньо, 88). Тренер – Луїш Каштру

    Судді: Віталій Романов (Дніпро) – Валентин Куцев (Київ), Семен Шлончак (Черкаси)

    Попередження: Богдан Михайличенко (3), Абу Ганна (51), Леднєв (59), Тимчик (90) – Марлос (12), Алан Патрік (47), Жуніор Мораєш (72)

    14 грудня. Запоріжжя. «Славутич-Арена»

    На зимові канікули «Шахтар» іде лідером, маючи в активі 50 очок. У «Зорі» 34 пункти і вона йде другою. Луганці випереджають «Десну» і «Динамо», які завтра зіграють між собою, на очко.

     Читайте також: Визначилося місто, яке прийме фінал Кубка України з футболу
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга ФК «Зоря» Євген Коноплянка Жуніор Мораєш Андрій П'ятов Тете Пилип Будківський Маркос Антоніо Назарій Русин Сергій Кривцов Ісмаїлі Алан Патрік Марлос Віталій Вернидуб Богдан Михайличенко Олександр Тимчик Микола Матвієнко Віктор Коваленко Заурі Махарадзе Владислав Кабаєв Максим Луньов Богдан Леднєв Луїш Каштру Віктор Скрипник Владлен Юрченко Владислав Кочергін Дмитро Іванисеня Жоель Абу Ганна Дентіньо Додо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ