«Шахтар» вирвав перемогу над «Зорею» в заключному матчі 2019 року



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«Зоря» мала шанси, щоб забрати в лідера очки УНІАН

Слідом за «Динамо» луганці поскубали й донеччан

У заключному для обох команд матчі 2019 року в рамках 18-го туру української Прем’єр-ліги луганська «Зоря» поступилася донецькому «Шахтареві». При цьому луганці цілком могли забити першими, але рефері Віталій Романов у першому таймі не помітив гри рукою в Додо у карному майданчику «гірників».

«Зоря» (Луганськ) – «Шахтар» (Донецьк) – 1:2

Голи: 0:1 – Жуніор Мораєш (55). 1:1 – Леднєв (61). 1:2 – Марлос (84, з пенальті)

«Зоря»: Заурі Махарадзе – Тимчик, Віталій Вернидуб (к), Абу Ганна, Богдан Михайличенко – Леднєв, Владлен Юрченко, Іванисеня, Владислав Кочергін – Владислав Кабаєв (Будківський, 88) – Луньов (Русин, 58). Тренер – Віктор Скрипник

«Шахтар»: П’ятов (к) – Додо, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі – Маркос Антоніо, Алан Патрік – Марлос, Віктор Коваленко (Тете, 64), Коноплянка – Жуніор Мораєш (Дентіньо, 88). Тренер – Луїш Каштру

Судді: Віталій Романов (Дніпро) – Валентин Куцев (Київ), Семен Шлончак (Черкаси)

Попередження: Богдан Михайличенко (3), Абу Ганна (51), Леднєв (59), Тимчик (90) – Марлос (12), Алан Патрік (47), Жуніор Мораєш (72)

14 грудня. Запоріжжя. «Славутич-Арена»

На зимові канікули «Шахтар» іде лідером, маючи в активі 50 очок. У «Зорі» 34 пункти і вона йде другою. Луганці випереджають «Десну» і «Динамо», які завтра зіграють між собою, на очко.