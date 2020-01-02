Як провідні українські футболісти новий рік зустрічали (фото)



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Родина Безус у святкових піжамах

Красуні-дружини і милі діти – ідеальні святкові світлини футбольних лідерів

Можливість провести новорічні свята в родинному колі, як ніхто цінують футболісти. Через часті роз’їзди побути в компанії найрідніших людей їм доводиться не часто. Тож не дивно що флагмани українського футболу теж зустрічали 2020-й з рідними та близькими.

Милими фото в оточенні дружин та дітей, поділилися в соціальних мережах в вінгер англійського «Вест Хем» Андрій Ярмоленко, гравець бельгійського «Гента» Роман Безус, воротар турецького «Афжет Афьонспора» Олександр Рибка, півзахисник «Генка» Руслан Малиновський, який два тижні тому став батьком, захисник «Шахтар» Ярослав Ракицький поділився зворушливим фото з донькою на руках, його одноклубники Богдан Бутко, Микола Матвієнко, Євген Коноплянка, Жуніор Мораєс і Тарас Степаненко теж провели свято у родинному колі. Нападник турецького «Кайзеріспора» Артем Кравець вбрав своїх дітлахів у прикольні новорічні костюми, а у головного тренера збірної України Андрія Шевченка новорічним family-look стали капелюхи.

Голкіпер мадридського «Реала» Андрій Лунін, який перебуває в оренді в «Леганесі» записав привітання для фанатів українською та іспанською мовами. Фото з красунями-подружками поширили динамівець Віктор Циганков, захисник «Олександрії »Валерій Лучкевич, Олександр Зінченко з «Манчестер Сіті» і не тільки.