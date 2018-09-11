УЄФА назве країну, яка буде приймати Євро-2024, наприкінці вересня



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На проведення турніру претендують Німеччина та Туреччина

У четвер, 27 вересня 2018 року, Виконавчий комітет УЄФА вибере господарів чемпіонату Європи 2024 року.

Остаточні презентації заявок представлять у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні, де потім і буде обрана асоціація, яка прийме фінальну стадію, інформує офіційний сайт УЄФА.

У квітні 2018-го Футбольний союз Німеччини та Турецька футбольна федерація подали офіційні заявки на проведення турніру.

21 вересня на сайті УЄФА буде опублікований оцінювальний звіт по кожній заявці, і УЄФА пропонує обом асоціаціям у цей же день зробити свої заявки відкритими для широкої громадськості.

На засідання виконком УЄФА заслухає звіти різних комітетів, обговорить турнір за участю національних команд, а також призначить господарів фінальних стадій жіночого Євро-2019 з футзалу та футзального Євро-2019 серед юнаків до 19-ти років.

Під час презентації заявок кандидати на проведення Євро-2024 представлять відеоролик, після чого протягом 15 хвилин будуть відповідати на запитання.

Після цього відбудеться презентація виконкому УЄФА оцінювальних звітів по кожній заявці, які були підготовлені адміністрацією європейського футбольного союзу.

Згодом відбудеться голосування Виконавчого комітету УЄФА, і президент УЄФА в аудиторії оголосить господарів фінальної стадії Євро-2024.