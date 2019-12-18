Елітний російський спортсмен збирається змінювати громадянство через санкції WADA



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Ільнур Закарін стверджує, що вже шість років не живе в Росії і що допінг-контроль він проходив в організаціях, не пов'язаних з цією країною Eurosport

Ільнур Закарін відрікся від Росії-матінки

Російський велогонщик Iльнур Закарін заявив, що розглядає варіант зі зміною громадянства через санкції, накладені Всесвітньою антидопінговою агенцією (WADA). Слова спортсмена наводяться на порталі cyclingnews.

Закарін підкреслив, що він дуже хоче поїхати на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо під будь-яким прапором. Він зауважив, що ситуація з відстороненням російських спортсменів змусила його задуматися про отримання іншого громадянства.

Крім того, він нагадав, що вже шість років не живе в Росії і що допінг-контроль він проходив в організаціях, не пов'язаних з цією країною.

30-річний Ільнур Закарін виступає за команду Katusha–Alpecin. Він вигравав Тур Романдії-2015, був третім у генеральній класифікації Вуельти-2017, входив до десяток загального заліку Тур-де-Франс і Джиро д’Італія.