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    УЄФА оголосив команду року

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    П'ятеро представників &laquo;Баварії&raquo; з мануелем Нойєром на чолі увійшли в символічну збірну року - УЄФА оголосив команду року
    П'ятеро представників «Баварії» з мануелем Нойєром на чолі увійшли в символічну збірну року
    Світлина - Deutsche Welle

    В команду року увійшли відразу п'ятеро гравців, які виграли в минулому сезоні требл з німецькою «Баварією»

    УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував підсумковий склад символічної збірної з найкращих футболістів 2020 року.

    В команду року увійшли відразу п'ятеро гравців, які виграли в минулому сезоні требл з німецькою «Баварією». У складі представлені всі п’ять провідних європейських ліг.

    Команда року: Мануель Нойєр – Йосуа Кімміх (обидва - «Баварія»), Серхіо Рамос («Реал»), Вірджіл ван Дайк («Ліверпуль»), Альфонсо Девіс («Баварія») – Тьяґо Алькантара («Баварія» / «Ліверпуль»), Кевін Кевін Де Брюйне («Манчестер Сіті») – Ліонель Мессі («Барселона»), Кріштіану Роналду («Ювентус»), Неймар («Парі Сен-Жермен»), Роберт Левандовскі («Баварія»).

    Зауважимо, що спершу в список претендентів на потрапляння в команду року увійшли 50 футболістів. 11 кращих гравців були визначені в голосуванні на сайті УЄФА.

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    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія Ліонель Мессі Серхіо Рамос Кевін Де Брюйне Віржіл ван Дайк Мануель Нойєр Тьяґо Алькантара Роберт Левандовскі Неймар Кріштіану Роналду Йосуа Кімміх Альфонсо Девіс
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