УЄФА оголосив команду року

П'ятеро представників «Баварії» з мануелем Нойєром на чолі увійшли в символічну збірну року

В команду року увійшли відразу п'ятеро гравців, які виграли в минулому сезоні требл з німецькою «Баварією»

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував підсумковий склад символічної збірної з найкращих футболістів 2020 року.

В команду року увійшли відразу п'ятеро гравців, які виграли в минулому сезоні требл з німецькою «Баварією». У складі представлені всі п’ять провідних європейських ліг.

Команда року: Мануель Нойєр – Йосуа Кімміх (обидва - «Баварія»), Серхіо Рамос («Реал»), Вірджіл ван Дайк («Ліверпуль»), Альфонсо Девіс («Баварія») – Тьяґо Алькантара («Баварія» / «Ліверпуль»), Кевін Кевін Де Брюйне («Манчестер Сіті») – Ліонель Мессі («Барселона»), Кріштіану Роналду («Ювентус»), Неймар («Парі Сен-Жермен»), Роберт Левандовскі («Баварія»).

Зауважимо, що спершу в список претендентів на потрапляння в команду року увійшли 50 футболістів. 11 кращих гравців були визначені в голосуванні на сайті УЄФА.