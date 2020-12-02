Ліга чемпіонів: ребус для «Шахтаря», чергова поразка Росії та решта матчів вівторка (відео)

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    Світлина - Soccerstand

    Новими учасниками плей-оф офіційно стали «Порту» та «Ліверпуль»

    У вівторок, 1 грудня, відбулися поєдинки п’ятого туру Ліги чемпіонів у чотирьох із восьми груп. За їх підсумками португальський «Порту» та англійський «Ліверпуль» приєдналися до «Баварії» і «Манчестер Сіті», які вибороли це право ще попереднього ігрового дня і стали де-юре учасниками 1/8 фіналу.

    А ось донецький «Шахтар» після другої перемоги над мадридським «Реалом» не гарантував собі абсолютно нічого. Перемога міланського «Інтера» в Менхенґладбаху сплутала карти всім учасникам квартету В до неймовірного. У заключному турі «Шахтар» гратиме на виїзді з «Інтером». Нічия гарантує «гірникам» місце в Лізі Європи. А щодо Ліги чемпіонів, то нічийний підсумок виводить команду Луїша Каштру на друге місце в разі непрограшу «Боруссії» у грі з «Реалом». Програш залишить «Шахтар» третім у тому разі, якщо ґладбахці переможуть мадридців. Перемога донеччан означатиме їх вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів незалежно від результату паралельного матчу.

    «Локомотив» (Москва, РФ) – «Зальцбурґ» (Австрія) – 1:3

    Голи: 0:1 – Мерґім Беріша (28). 0:2 – Мерґім Беріша (41). 1:2 – Антон Міранчук (79, з пенальті). 1:3 – Карім Адеємі (81)

    «Атлетіко» (Мадрид, Іспанія) – «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – 1:1

    Голи: 1:0 – Жоау Фелікс (26). 1:1 – Томас Мюллер (86, з пенальті)

    Становище команд у групі А: «Баварія» - 13, «Атлетіко» - 6, «Зальцбурґ» - 4, «Локомотив» М – 3

    «Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Реал» (Мадрид, Іспанія) – 2:0

    «Боруссія» (Менхенґладбах, Німеччина) – «Інтернаціонале» (Мілан, Італія) – 2:3

    Голи: 0:1 – Маттео Дарміан (17). 1:1 – Алассан Плеа (45+1). 1:2 – Ромелу Лукаку (64). 1:3 – Ромелу Лукаку (73). 2:3 – Алассан Плеа (76)

    Становище команд у групі В: «Боруссія» М – 8, «Шахтар» - 7, «Реал» - 7, «Інтер» - 5

    «Порту» (Португалія) – «Манчестер Сіті» (Англія) – 0:0

    Усі 90 хвилин у складі гостей на позиції лівого оборонця провів українець Олександр Зінченко.

    «Олімпік» (Марсель, Франція) – «Олімпіакос» (Пірей, Греція) – 2:1

    Голи: 0:1 – Маді Камара (33). 1:1 – Дімітрій Пайєт (55, з пенальті). 2:1 – Дімітрій Пайєт (75, з пенальті)

    Становище команд у групі С: «Манчестер Сіті» - 13, «Порту» - 10, «Олімпіакос» - 3, «Олімпік» М – 3

    «Аталанта» (Берґамо, Італія) – «Мідтьюлланн» (Данія) – 1:1

    Голи: 0:1 – Александр Шольц (13). 1:1 – Крістіан Ромеро (79)

    «Ліверпуль» (Англія) – «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – 1:0

    Гол: 1:0 – Кьортіс Джонс (58)

    Становище команд у групі D: «Ліверпуль» - 12, «Аталанта» - 8, «Аякс» - 7, «Мідтьюлланн» - 1

    Сьогодні, 2 грудня, відбудуться поєдинки п’ятого туру Ліги чемпіонів у решті чотирьох групах. Зокрема київське «Динамо» о 22:00 гратиме у Турині з «Ювентусом».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів ФК Баварія Олександр Зінченко ФК Олімпіакос ФК Манчестер Сіті ФК Реал (Мадрид) ФК Аякс Ромелу Лукаку ФК Порту ФК Інтер (Мілан) «Ред Булл» (Зальцбурґ) ФК Атлетіко (Мадрид) ФК Ліверпуль ФК «Мідтьюлланн» ФК «Локомотив» (Москва) ФК «Аталанта» ФК «Боруссія» (Менхенґладбах) Томас Мюллер Жоау Фелікс Алассан Плеа Антон Міранчук Александр Шольц ФК «Олімпік» (Марсель) Маттео Дарміан Мерґім Беріша Карім Адеємі Маді Камара Дімітрій Пайєт Крістіан Ромеро Кьортіс Джонс
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