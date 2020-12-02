Ліга чемпіонів: ребус для «Шахтаря», чергова поразка Росії та решта матчів вівторка (відео)

Новими учасниками плей-оф офіційно стали «Порту» та «Ліверпуль»

У вівторок, 1 грудня, відбулися поєдинки п’ятого туру Ліги чемпіонів у чотирьох із восьми груп. За їх підсумками португальський «Порту» та англійський «Ліверпуль» приєдналися до «Баварії» і «Манчестер Сіті», які вибороли це право ще попереднього ігрового дня і стали де-юре учасниками 1/8 фіналу.

А ось донецький «Шахтар» після другої перемоги над мадридським «Реалом» не гарантував собі абсолютно нічого. Перемога міланського «Інтера» в Менхенґладбаху сплутала карти всім учасникам квартету В до неймовірного. У заключному турі «Шахтар» гратиме на виїзді з «Інтером». Нічия гарантує «гірникам» місце в Лізі Європи. А щодо Ліги чемпіонів, то нічийний підсумок виводить команду Луїша Каштру на друге місце в разі непрограшу «Боруссії» у грі з «Реалом». Програш залишить «Шахтар» третім у тому разі, якщо ґладбахці переможуть мадридців. Перемога донеччан означатиме їх вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів незалежно від результату паралельного матчу.

«Локомотив» (Москва, РФ) – «Зальцбурґ» (Австрія) – 1:3

Голи: 0:1 – Мерґім Беріша (28). 0:2 – Мерґім Беріша (41). 1:2 – Антон Міранчук (79, з пенальті). 1:3 – Карім Адеємі (81)

«Атлетіко» (Мадрид, Іспанія) – «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – 1:1

Голи: 1:0 – Жоау Фелікс (26). 1:1 – Томас Мюллер (86, з пенальті)

Становище команд у групі А: «Баварія» - 13, «Атлетіко» - 6, «Зальцбурґ» - 4, «Локомотив» М – 3

«Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Реал» (Мадрид, Іспанія) – 2:0

«Боруссія» (Менхенґладбах, Німеччина) – «Інтернаціонале» (Мілан, Італія) – 2:3

Голи: 0:1 – Маттео Дарміан (17). 1:1 – Алассан Плеа (45+1). 1:2 – Ромелу Лукаку (64). 1:3 – Ромелу Лукаку (73). 2:3 – Алассан Плеа (76)

Становище команд у групі В: «Боруссія» М – 8, «Шахтар» - 7, «Реал» - 7, «Інтер» - 5

«Порту» (Португалія) – «Манчестер Сіті» (Англія) – 0:0

Усі 90 хвилин у складі гостей на позиції лівого оборонця провів українець Олександр Зінченко.

«Олімпік» (Марсель, Франція) – «Олімпіакос» (Пірей, Греція) – 2:1

Голи: 0:1 – Маді Камара (33). 1:1 – Дімітрій Пайєт (55, з пенальті). 2:1 – Дімітрій Пайєт (75, з пенальті)

Становище команд у групі С: «Манчестер Сіті» - 13, «Порту» - 10, «Олімпіакос» - 3, «Олімпік» М – 3

«Аталанта» (Берґамо, Італія) – «Мідтьюлланн» (Данія) – 1:1

Голи: 0:1 – Александр Шольц (13). 1:1 – Крістіан Ромеро (79)

«Ліверпуль» (Англія) – «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – 1:0

Гол: 1:0 – Кьортіс Джонс (58)

Становище команд у групі D: «Ліверпуль» - 12, «Аталанта» - 8, «Аякс» - 7, «Мідтьюлланн» - 1

Сьогодні, 2 грудня, відбудуться поєдинки п’ятого туру Ліги чемпіонів у решті чотирьох групах. Зокрема київське «Динамо» о 22:00 гратиме у Турині з «Ювентусом».