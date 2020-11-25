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    Помер легендарний футболіст Дієґо Марадона

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    Дієґо Армандо Марадона прожив 60 років - Помер легендарний футболіст Дієґо Марадона
    Дієґо Армандо Марадона прожив 60 років
    Світлина - FIFA.com

    На початку листопада Марадона був госпіталізований з крововиливом в мозок

    Сьогодні, 25 листопада, помер колишній капітан і головний тренер збірної Аргентини Дієго Марадона. Прославленому футболістові було 60 років.

    На початку листопада Марадона був госпіталізований з крововиливом в мозок, 11 листопада його виписали. Сьогодні повідомлялося, що аргентинець переніс зупинку серця і був доставлений в лікарню у важкому стані.

    Дієґо Марадона поряд з бразильцем Пеле, а також легендами сучасності Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду ввважається найвеличнішим футболістом в історії гри. Він був чемпіоном світу 1986 року.

    На цьому мундіалі Марадона був визнаний найкращим гравцем, зокрема відзначившись у чвертьфіналі двома знаменитими голами. Один він забив після сольного проходу з центру поля, а інший – невловимим ударом рукою. Пізніше Дієґо Армандо сказав, що він забив «рукою бога».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть Ліонель Мессі Дієґо Марадона Кріштіану Роналду Пеле
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