Помер легендарний футболіст Дієґо Марадона

На початку листопада Марадона був госпіталізований з крововиливом в мозок

Сьогодні, 25 листопада, помер колишній капітан і головний тренер збірної Аргентини Дієго Марадона. Прославленому футболістові було 60 років.

На початку листопада Марадона був госпіталізований з крововиливом в мозок, 11 листопада його виписали. Сьогодні повідомлялося, що аргентинець переніс зупинку серця і був доставлений в лікарню у важкому стані.

Дієґо Марадона поряд з бразильцем Пеле, а також легендами сучасності Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду ввважається найвеличнішим футболістом в історії гри. Він був чемпіоном світу 1986 року.

На цьому мундіалі Марадона був визнаний найкращим гравцем, зокрема відзначившись у чвертьфіналі двома знаменитими голами. Один він забив після сольного проходу з центру поля, а інший – невловимим ударом рукою. Пізніше Дієґо Армандо сказав, що він забив «рукою бога».

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