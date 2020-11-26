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    Ліга чемпіонів: сенсаційна поразка «Ліверпуля», падіння «Шахтаря» і решта матчів середи (відео)

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    &laquo;Ліверпуль&raquo; програв 0:2 &laquo;Аталанті&raquo; - Ліга чемпіонів: сенсаційна поразка «Ліверпуля», падіння «Шахтаря» і решта матчів середи (відео)
    «Ліверпуль» програв 0:2 «Аталанті»
    Світлина - Soccerstand

    У груповому турніру визначився перший абсолютний невдаха

    У середу, 25 листопада, відбулися поєдинки четвертого туру Ліги чемпіонів у чотирьох групах.

    Головна сенсація ігрового дня трапилася на «Енфілді», де місцевий «Ліверпуль» програв 0:2 «Аталанті». Український півоборонець Руслан Малиновський у заявці берґамців був відсутній, оскільки ще не допущений до матчів у зв’язку з історією з тестами на коронавірус у лавах збірної України.

    Ще один сенсаційний результат зафіксований на мадридському «Ванда Метрополітано», де «Атлетіко», маючи божевільну перевагу, не зміг переграти московський «Локомотив». Нічию 0:0 гостям принесла блискуча гра воротаря Ґільєрме.

    У групі В, де у другому турі поспіль ганьбиться донецький «Шахтар», поступово повертається на звичні позиції мадридський «Реал». Після провального старту команда Зінедіна Зідана перемогла на виїзді 2:0 «Інтер». Міланці більше як півматчу провели в меншості після вилучення одного з лідерів команди Артуро Відаля.

    Між тим, до чотирьох команд, які ґарантували собі місце у плей-оф за підсумками матчів вівторка, приєдналися «Баварія» і «Манчестер Сіті». А ось данський «Мідтьюлланн», програвши четвертий матч, став першим абсолютним невдахою турніру. Команда за два тури до фінішу втратила навіть теоретичні шанси поборотися бодай за місце в Лізі Європи.

    «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – «Зальцбурґ» (Австрія) – 3:1

    Голи: 1:0 – Роберт Левандовскі (42). 2:0 – Максіміліан Вобер (52, автогол). 3:0 – Лерой Сане (68). 3:1 – Мерґім Беріша (73)

    «Атлетіко» (Мадрид, Іспанія) – «Локомотив» (Москва, РФ) – 0:0

    Становище команд у групі А: «Баварія» - 12, «Атлетіко» - 5, «Локомотив» - 3, «Зальцбурґ» - 1

    «Боруссія» (Менхенґладбах, Німеччина) – «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 4:0

    «Інтернаціонале» (Мілан, Італія) – «Реал» (Мадрид, Іспанія) – 0:2

    Голи: 0:1 – Еден Азар (7). 0:2 – Ашраф Гакімі (59, автогол)

    Становище команд у групі В: «Боруссія» М – 8, «Реал» - 7, «Шахтар» - 4, «Інтернаціонале» - 2

    «Олімпіакос» (Пірей, Греція) – «Манчестер Сіті» (Англія) – 0:1

    Гол: 0:1 – Філ Фоден (36)

    Українець Олександр Зінченко вийшов на заміну в складі гостей на 78 хвилині, замінивши Бенжамена Менді.

    «Олімпік» (Марсель, Франція) – «Порту» (Португалія) – 0:2

    Голи: 0:1 – Зайду Санусі (39). 0:2 – Серджіу Олівейра (72, з пенальті)

    Становище команд у групі С: «Манчестер Сіті» - 12, «Порту» - 9, «Олімпіакос» - 3, «Олімпік» М – 0

    «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – «Мідтьюлланн» (Данія) – 3:1

    Голи: 1:0 – Раян Ґравенберх (47). 2:0 – Нуссейр Мазрауї (49). 3:0 – Давід Нерес (66). 3:1 – Авер Мабіль (80, з пенальті)

    «Ліверпуль» (Англія) – «Аталанта» (Берґамо, Італія) – 0:2

    Голи: 0:1 – Йосип Ілічіч (60). 0:1 – Робін Ґосенс (64)

    Становище команд у групі D: «Ліверпуль» - 9, «Аякс» - 7, «Аталанта» - 7, «Мідтьюлланн» - 0

    Матчі п’ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів відбудуться 1-2 грудня. 

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія Олександр Зінченко Еден Азар ФК Олімпіакос ФК Манчестер Сіті ФК Реал (Мадрид) Артуро Відаль ФК Аякс Нуссейр Мазрауї Давід Нерес ФК Порту ФК Інтер (Мілан) «Ред Булл» (Зальцбурґ) ФК Атлетіко (Мадрид) Філ Фоден Лерой Сане ФК Ліверпуль Роберт Левандовскі ФК «Мідтьюлланн» ФК «Локомотив» (Москва) ФК «Аталанта» Йосип Ілічіч Робін Ґосенс Ашраф Гакімі Раян Ґравенберх ФК «Олімпік» (Марсель) Мерґім Беріша Серджіу Олівейра Ґільєрме Максіміліан Вобер Зайду Санусі Авер Мабіль
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