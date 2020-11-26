Ліга чемпіонів: сенсаційна поразка «Ліверпуля», падіння «Шахтаря» і решта матчів середи (відео)

У груповому турніру визначився перший абсолютний невдаха

У середу, 25 листопада, відбулися поєдинки четвертого туру Ліги чемпіонів у чотирьох групах.

Головна сенсація ігрового дня трапилася на «Енфілді», де місцевий «Ліверпуль» програв 0:2 «Аталанті». Український півоборонець Руслан Малиновський у заявці берґамців був відсутній, оскільки ще не допущений до матчів у зв’язку з історією з тестами на коронавірус у лавах збірної України.

Ще один сенсаційний результат зафіксований на мадридському «Ванда Метрополітано», де «Атлетіко», маючи божевільну перевагу, не зміг переграти московський «Локомотив». Нічию 0:0 гостям принесла блискуча гра воротаря Ґільєрме.

У групі В, де у другому турі поспіль ганьбиться донецький «Шахтар», поступово повертається на звичні позиції мадридський «Реал». Після провального старту команда Зінедіна Зідана перемогла на виїзді 2:0 «Інтер». Міланці більше як півматчу провели в меншості після вилучення одного з лідерів команди Артуро Відаля.

Між тим, до чотирьох команд, які ґарантували собі місце у плей-оф за підсумками матчів вівторка, приєдналися «Баварія» і «Манчестер Сіті». А ось данський «Мідтьюлланн», програвши четвертий матч, став першим абсолютним невдахою турніру. Команда за два тури до фінішу втратила навіть теоретичні шанси поборотися бодай за місце в Лізі Європи.

«Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – «Зальцбурґ» (Австрія) – 3:1

Голи: 1:0 – Роберт Левандовскі (42). 2:0 – Максіміліан Вобер (52, автогол). 3:0 – Лерой Сане (68). 3:1 – Мерґім Беріша (73)

«Атлетіко» (Мадрид, Іспанія) – «Локомотив» (Москва, РФ) – 0:0

Становище команд у групі А: «Баварія» - 12, «Атлетіко» - 5, «Локомотив» - 3, «Зальцбурґ» - 1

«Боруссія» (Менхенґладбах, Німеччина) – «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 4:0

«Інтернаціонале» (Мілан, Італія) – «Реал» (Мадрид, Іспанія) – 0:2

Голи: 0:1 – Еден Азар (7). 0:2 – Ашраф Гакімі (59, автогол)

Становище команд у групі В: «Боруссія» М – 8, «Реал» - 7, «Шахтар» - 4, «Інтернаціонале» - 2

«Олімпіакос» (Пірей, Греція) – «Манчестер Сіті» (Англія) – 0:1

Гол: 0:1 – Філ Фоден (36)

Українець Олександр Зінченко вийшов на заміну в складі гостей на 78 хвилині, замінивши Бенжамена Менді.

«Олімпік» (Марсель, Франція) – «Порту» (Португалія) – 0:2

Голи: 0:1 – Зайду Санусі (39). 0:2 – Серджіу Олівейра (72, з пенальті)

Становище команд у групі С: «Манчестер Сіті» - 12, «Порту» - 9, «Олімпіакос» - 3, «Олімпік» М – 0

«Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – «Мідтьюлланн» (Данія) – 3:1

Голи: 1:0 – Раян Ґравенберх (47). 2:0 – Нуссейр Мазрауї (49). 3:0 – Давід Нерес (66). 3:1 – Авер Мабіль (80, з пенальті)

«Ліверпуль» (Англія) – «Аталанта» (Берґамо, Італія) – 0:2

Голи: 0:1 – Йосип Ілічіч (60). 0:1 – Робін Ґосенс (64)

Становище команд у групі D: «Ліверпуль» - 9, «Аякс» - 7, «Аталанта» - 7, «Мідтьюлланн» - 0

Матчі п’ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів відбудуться 1-2 грудня.