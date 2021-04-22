УЄФА скоротив кількість міст-господарів на Євро. Більбао йде до суду

Ігри, які мали пройти в іспанському місті, ймовірно, відбудуться в Англії

Одним містом на Євро-2020 стало менше. Міська рада іспанського Більбао повідомила, що УЄФА офіційно виключив місцеву арену «Сан-Мамес» зі списку стадіонів чемпіонату Європи. Рішення викликане пандемією коронавірусу в країні басків і неможливістю пустити на матчі вболівальників. Влада міста обурена вердиктом і збирається йти до суду, аби повернути вкладені у підготовку стадіону один мільйон 200 тисяч євро.

Тим часом англійські ЗМІ повідомляють, що ігри, які мали відбутися в Більбао, пройдуть в Англії. Таким чином УЄФА віддячить британцям за відмову від участі провідних англійських команд у Суперлізі. Наскільки інформація відповідає дійсності – дізнаємося 23 квітня. У цю п’ятницю УЄФА остаточно назве міста, які прийматимуть матчі чемпіонату Європи. Передбачається, що серед них, окрім Більбао, не буде Мюнхена та Дубліна.

Збірна України зіграє на Євро: 13 липня в Амстердамі з Нідерландами, 17 липня в Бухаресті з Північною Македонією та 21 липня знову в Бухаресті з Австрією.