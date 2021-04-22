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    З’явилося відео сварки Луческу з фанатами «Динамо»

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    Мірча Луческу намагається не звертати увагу на ультрас - З’явилося відео сварки Луческу з фанатами «Динамо»
    Мірча Луческу намагається не звертати увагу на ультрас
    Фото ФК Динамо

    Наставник київської команди не вважає таких «горлопанів» уболівальниками

    Наприкінці зустрічі 1/2 фіналу розіграшу Кубку України фанати «Динамо», які приїхали на матч у Тернопіль, почали ображати головного тренера киян Мірчу Луческу. У столиці на футбол через локдаун їх не пускають, а тут ультрас дали собі волю. Під час гри кричали Lucescu, go away, закликаючи румунського фахівця піти з команди.

    Луческу не витримав і відповів: «Ви – не «Динамо!»

    Після фінального свистка Луческу підтримали також і гравці команди. Георгій Бущан так само, як і тренер «Динамо», поспілкувалися з ультрас через їх заклики.

    Ключовою тезою фанів «Динамо» стало те, що Луческу у минулому тренував «Шахтар», і не мав взагалі ставати тренером. Бущан із цим не погодився.

    «Я не вважаю їх вболівальниками, – сказав після гри Луческу. – Мене цікавить гра, результат, підняти «Динамо» і вивести команду в Лігу чемпіонів. Якщо хочеш якихось протестів, знімай маску, щоб тебе бачили. Решта, які підтримували мене і команду – це справжні вболівальники «Динамо». А от та група – не чув, щоб вони кричали «Динамо».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Мірча Луческу ФК «Агробізнес» (Волочиськ)
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