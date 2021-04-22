Визначилися фіналісти Кубку України з футболу

Трофей розіграють київське «Динамо» і луганська «Зоря»

Київське «Динамо» увісімнадцяте зіграє у фіналі розіграшу Кубку України. Напоредодні команда Мірчи Луческу у непростому матчі здолала «Агробізнес» (3:0). Не зважаючи на великий рахунок, лідеру чемпіонату довелося докласти чимало зусиль, аби здолати опір команди першох ліги. Після гри Луческу похвалив суперників, але, звісно, розслаблятися ніхьо не збирається. «Динамо» цього року має можливість виграти усі трофеї: суперкубок вже є, кубок країни отримає власника 13 травня, а у чемпіонаті залишилося перемогти «Інгулець», президент якого Олександр Поворознюк ледве не загинув на початку тижня від кинутої на стіл бойової гранати.

«Зоря» гостювала в «Олександрії» і лише в серії післяматчевих пенальті змогла здолати господарів. Луганці не дуже добре провели кінцівку зустрічі: спочатку пропустили гол у відповідь, потів ледве не програли в основний час і поступалися в умінні бити пенальті. Проте все ж таки витягнули квиток у фінал.

Вирішальний матч відбудеться на Міському стадіоні Тернополя імені Романа Шухевича. Його перейменування, нагадаємо, викликало міжнародний скандал, але, врешті, він поступово згас.