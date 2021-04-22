Міжнародний олімпійський комітет через коронавірус вирішив змінити девіз Ігор

Він залишався незмінним з першої Олімпіади, яка відбулася 1896 року

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виношує ідею змінити девіз Олімпійських ігор. Зміни назріли через епідемію коронавірусу. Так вважає голова МОК Томас Бах, і своїми думками він поділився з Insidethegames.

Девізом Олімпіади є слова Citius, Altius, Fortius, які в перекладі означають «Швидше, вище, сильніше». Бах запропонував вставити туди ще одне слово – Communis, що перекладається як «разом».

Свою пропозицію Бах обґрунтував змінами в суспільстві, які виникли через пандемією коронавірусу. За його словами, в умовах, коли світ зіштовхнувся із наслідками хвороби, всім країнам потрібно об'єднатися, на що і орієнтовані Ігри.

«Я зробив відповідну пропозицію, щоб висловити цю потребу в солідарності. Ми повинні стати швидшими, вищими та сильнішими, але для цього нам потрібно бути разом, нам потрібно бути солідарними», – зазначив Бах.

Очікується, що пропозицію очільника МОК буде підтримано під час засідання організації в Токіо, яка відбудеться 20-21 липня, за два-три дні перед початком Олімпійських Ігор.

Через пандемію коронавірусу Олімпійські Ігри були перенесені з 2020-го на 2021 рік. Вони відбудуться з 23 липня по 8 серпня.

Девіз «Швидше, вище, сильніше» використовується Олімпійським конгресом з 1894 року. Його автором є французький священник Анрі Дідон.