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    Міжнародний олімпійський комітет через коронавірус вирішив змінити девіз Ігор

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    Томас Бах вважає, що трьох слів замало в девізі Олімпіади - Міжнародний олімпійський комітет через коронавірус вирішив змінити девіз Ігор
    Томас Бах вважає, що трьох слів замало в девізі Олімпіади
    Фото з відкритих джерел

    Він залишався незмінним з першої Олімпіади, яка відбулася 1896 року

    Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виношує ідею змінити девіз Олімпійських ігор. Зміни назріли через епідемію коронавірусу. Так вважає голова МОК Томас Бах, і своїми думками він поділився з Insidethegames.

    Девізом Олімпіади є слова Citius, Altius, Fortius, які в перекладі означають «Швидше, вище, сильніше». Бах запропонував вставити туди ще одне слово – Communis, що перекладається як «разом».

    Свою пропозицію Бах обґрунтував змінами в суспільстві, які виникли через пандемією коронавірусу. За його словами, в умовах, коли світ зіштовхнувся із наслідками хвороби, всім країнам потрібно об'єднатися, на що і орієнтовані Ігри.

    «Я зробив відповідну пропозицію, щоб висловити цю потребу в солідарності. Ми повинні стати швидшими, вищими та сильнішими, але для цього нам потрібно бути разом, нам потрібно бути солідарними», – зазначив Бах.

    Очікується, що пропозицію очільника МОК буде підтримано під час засідання організації в Токіо, яка відбудеться 20-21 липня, за два-три дні перед початком Олімпійських Ігор.

    Через пандемію коронавірусу Олімпійські Ігри були перенесені з 2020-го на 2021 рік. Вони відбудуться з 23 липня по 8 серпня.

    Девіз «Швидше, вище, сильніше» використовується Олімпійським конгресом з 1894 року. Його автором є французький священник Анрі Дідон.

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    Теги: Томас Бах МОК Олімпіада-2020
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