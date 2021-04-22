Фанати «Манчестер Юнайтед» блокують тренувальну базу футбольного клубу

Уболівальники протестують проти власників, які прагнуть створити футбольну Суперлігу

Фанати «Манчестер Юнайтед» блокували вхід в тренувальний комплекс клубу в знак протесту проти вступу в Суперлігу, а також проти сім'ї Глейзерів, яка володіє контрольним пакетом акцій клубу.

Як повідомляє ESPN, вболівальники вийшли до поля, де тренується перша команда, і вимагають, щоб Глейзери пішли з керівництва «МЮ».

Фанати вже давно висловлюють своє невдоволення власникам, які придбали клуб в 2005 році за 790 мільйонів фунтів.

21 квітня співвласник «Манчестер Юнайтед» Джоель Глейзер виступив зі зверненням після рішення клубу відмовитися від участі в європейській Суперлізі, зазначивши, що клуб прислухався до думки уболівальників, які були проти нового проекту.

19 квітня було оголошено про запуск Суперліги. До неї увійшли «Арсенал», «Челсі», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенгем», «Реал», «Барселона», «Атлетіко», «Мілан», «Інтер» і « Ювентус ». Президентом ліги став Флорентіно Перес.

20 квітня керівництво Суперліги прийняло рішення про призупинення проекту після відмови англійських клубів брати участь в турнірі. Також з Суперліги вийшли «Атлетіко», «Інтер» і «Мілан».