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    УЄФА відкрив справу проти російського «Зеніту»

    «Зеніт» звинувачується за двома пунктами
    Відносно російського «Зеніту» відкрито дисциплінарне провадження УЄФА. УЄФА відкрив дисциплінарну розгляд після матчу 5-го туру групового етапу Ліги Європи «Зеніт» - «Вардар» (2:1), який відбувся 23 листопада в Санкт-Петербурзі. «Зеніт» звинувачується за двома пунктами: расистську поведінку
    • 25 Листопада, 17:54
    • Розсилка

    «Зеніт» звинувачується за двома пунктами

    Відносно російського «Зеніту» відкрито дисциплінарне провадження УЄФА.

    УЄФА відкрив дисциплінарну розгляд після матчу 5-го туру групового етапу Ліги Європи «Зеніт» - «Вардар» (2:1), який відбувся 23 листопада в Санкт-Петербурзі.

    «Зеніт» звинувачується за двома пунктами: расистську поведінку вболівальників та використання піротехніки.

    Справа буде розглянута управлінням з контролю, етики та дисципліни УЄФА. Дата розгляду справи на даний момент не визначена, повідомляє офіційний сайт організації.

    Нагадаємо, раніше УЄФА оштрафував «Зеніт» на € 27 тис. За поведінку вболівальників у гостьовому матчі групового етапу Ліги Європи з «Русенборгом» (1:1).

    УЄФА
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