УЄФА відкрив справу проти російського «Зеніту»

«Зеніт» звинувачується за двома пунктами

Відносно російського «Зеніту» відкрито дисциплінарне провадження УЄФА. УЄФА відкрив дисциплінарну розгляд після матчу 5-го туру групового етапу Ліги Європи «Зеніт» - «Вардар» (2:1), який відбувся 23 листопада в Санкт-Петербурзі. «Зеніт» звинувачується за двома пунктами: расистську поведінку



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«Зеніт» звинувачується за двома пунктами

Відносно російського «Зеніту» відкрито дисциплінарне провадження УЄФА.

УЄФА відкрив дисциплінарну розгляд після матчу 5-го туру групового етапу Ліги Європи «Зеніт» - «Вардар» (2:1), який відбувся 23 листопада в Санкт-Петербурзі.

«Зеніт» звинувачується за двома пунктами: расистську поведінку вболівальників та використання піротехніки.

Справа буде розглянута управлінням з контролю, етики та дисципліни УЄФА. Дата розгляду справи на даний момент не визначена, повідомляє офіційний сайт організації.

Нагадаємо, раніше УЄФА оштрафував «Зеніт» на € 27 тис. За поведінку вболівальників у гостьовому матчі групового етапу Ліги Європи з «Русенборгом» (1:1).