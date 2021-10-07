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    УЄФА зобразила Крим у складі України. Москва впала в істерику

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    5 жовтня&nbsp;<a href="/sport/news/ujefa-proviv-prezentaciyu-logotipu-jevro-2024-z-ukrajinskim-krimom-788844.html?fbclid=IwAR3hTfAvOzaCm4PbCqOWv510nnh8V4Z6BMJWrgR6uJ2ylz8M34pwRiiQ7zA" target="_blank">УЄФА провів презентацію логотипу Євро-2024 з українськи - УЄФА зобразила Крим у складі України. Москва впала в істерику
    5 жовтня УЄФА провів презентацію логотипу Євро-2024 з українськи
    скріншот з відео УЄФА

    Росія обурилася «очевидною провокацією» УЄФА, яка показала міжнародно визнані кордони України

    Речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала «очевидною провокацією» зображення окупованого РФ Криму в складі України на презентації УЄФА логотипу чемпіонату Європи-2024 з футболу. Про це вона заявила на брифінгу 7 жовтня, повідомляє YouTube-канал RT.

    У своєму виступі Захарова обурилася тим, що жодна спортивна організація «не має компетенції кваліфікувати територіальну приналежність». Вона також закликала УЄФА не дозволяти втягувати себе в «провокації» українських футбольних чиновників.

    Речниці МЗС Росії також здалося, що за рішенням спортивної організації стоїть бажання Києва використовувати будь-який міжнародний майданчик, щоб «продемонструвати своє неприйняття існуючих реалій».

    Речниця МЗС Росії Марія Захарова істерично відреагувала на рішення УЄФА зобразити Крим частиною України
    Речниця МЗС Росії Марія Захарова істерично відреагувала на рішення УЄФА зобразити Крим частиною України

    Як повідомляв «Главком», 5 жовтня УЄФА провів презентацію логотипу Євро-2024 з українським Кримом. Так, у відеоролику до Євро-2024 із зображенням країн-учасниць турніру, показано Крим як частину України. Це відразу викликало обурення російських політиків і представників окупаційної влади у Криму.

    Натомість в УЄФА заявили, що зображення Криму як української території відображає резолюцію 68/262 Генеральної Асамблеї ООН. В організації нагадали, що документ, який визнає територіальні межі України з включенням Криму, був широко схвалений державами-членами УЄФА.

    Зазначимо, матчі Чемпіонату Європи з футболу 2024 року проходитимуть у Німеччині – Берліні, Кельні, Дортмунді, Дюсельдорфі, Франкфурті, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені і Штутгарті. У фінальній частині Євро-2024 візьмуть участь 24 команди.

    Теги: МЗС Крим Росія УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ політика Україна Євро-2020
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    УЄФА зобразила Крим у складі України. Москва впала в істерику