УЄФА зобразила Крим у складі України. Москва впала в істерику

Росія обурилася «очевидною провокацією» УЄФА, яка показала міжнародно визнані кордони України

Речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала «очевидною провокацією» зображення окупованого РФ Криму в складі України на презентації УЄФА логотипу чемпіонату Європи-2024 з футболу. Про це вона заявила на брифінгу 7 жовтня, повідомляє YouTube-канал RT.

У своєму виступі Захарова обурилася тим, що жодна спортивна організація «не має компетенції кваліфікувати територіальну приналежність». Вона також закликала УЄФА не дозволяти втягувати себе в «провокації» українських футбольних чиновників.

Речниці МЗС Росії також здалося, що за рішенням спортивної організації стоїть бажання Києва використовувати будь-який міжнародний майданчик, щоб «продемонструвати своє неприйняття існуючих реалій».

Речниця МЗС Росії Марія Захарова істерично відреагувала на рішення УЄФА зобразити Крим частиною України

Як повідомляв «Главком», 5 жовтня УЄФА провів презентацію логотипу Євро-2024 з українським Кримом. Так, у відеоролику до Євро-2024 із зображенням країн-учасниць турніру, показано Крим як частину України. Це відразу викликало обурення російських політиків і представників окупаційної влади у Криму.

Натомість в УЄФА заявили, що зображення Криму як української території відображає резолюцію 68/262 Генеральної Асамблеї ООН. В організації нагадали, що документ, який визнає територіальні межі України з включенням Криму, був широко схвалений державами-членами УЄФА.

Зазначимо, матчі Чемпіонату Європи з футболу 2024 року проходитимуть у Німеччині – Берліні, Кельні, Дортмунді, Дюсельдорфі, Франкфурті, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені і Штутгарті. У фінальній частині Євро-2024 візьмуть участь 24 команди.