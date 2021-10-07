Футбольні фанати побили депутата Київради після матчу «Динамо» – «Шахтар»

Правоохоронці встановлюють особи агресивних уболівальників

У Києві футбольні вболівальники побили депутата міської ради від ОПЗЖ Михайла Наконечного. Інцидент стався ще 3 жовтня, але відомо про нього стало тільки зараз. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на Телеграм-канал «Політика країни».

За інформацією місцевого МВС, депутата били двоє футбольних хуліганів, переважно по голові. Після бійки ультрас втекли.

Відомо, що напад стався після матчу між київським «Динамо» і «Шахтарем». Наконечний прийшов вболівати за «Шахтар» – перед матчем він виклав в соцмережах фотографію в шарфі і масці з символікою клубу.

Поліція почала розслідування кримінального провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб. За це передбачено покарання до 4 років в'язниці.

Наразі правоохоронці, аналізуючи відеозаписи, встановлюють особи агресивних уболівальників.

Матч «Динамо» – «Шахтар» завершився нульовою нічиєю. Команда Мірчи Луческу випереджає донецький клуб на три очка в турнірній таблиці чемпіонату України.