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    Футбольні фанати побили депутата Київради після матчу «Динамо» – «Шахтар»

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    Михайло Наконечний вболіває за&nbsp;&laquo;Шахтар&raquo; - Футбольні фанати побили депутата Київради після матчу «Динамо» – «Шахтар»
    Михайло Наконечний вболіває за «Шахтар»

    Правоохоронці встановлюють особи агресивних уболівальників

    У Києві футбольні вболівальники побили депутата міської ради від ОПЗЖ Михайла Наконечного. Інцидент стався ще 3 жовтня, але відомо про нього стало тільки зараз. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на Телеграм-канал «Політика країни».

    За інформацією місцевого МВС, депутата били двоє футбольних хуліганів, переважно по голові. Після бійки ультрас втекли.

    Відомо, що напад стався після матчу між київським «Динамо» і «Шахтарем». Наконечний прийшов вболівати за «Шахтар» – перед матчем він виклав в соцмережах фотографію в шарфі і масці з символікою клубу.

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    Поліція почала розслідування кримінального провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб. За це передбачено покарання до 4 років в'язниці.

    Наразі правоохоронці, аналізуючи відеозаписи, встановлюють особи агресивних уболівальників.

    Матч «Динамо» – «Шахтар» завершився нульовою нічиєю. Команда Мірчи Луческу випереджає донецький клуб на три очка в турнірній таблиці чемпіонату України.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар»
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    Футбольні фанати побили депутата Київради після матчу «Динамо» – «Шахтар»