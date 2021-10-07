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    «Шахтар» втратив другого провідного нападника

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    Ласіна Траоре вибув на тривалий термін - «Шахтар» втратив другого провідного нападника
    Ласіна Траоре вибув на тривалий термін
    Фото: скріншот

    Ласіна Траоре проведе на лікарняному щонайменше дев’ять місяців

    Нападник «Шахтаря» Ласіна Траоре не зміг дограти матч другого туру Ліги чемпіонів проти «Інтера». Обстеження показало, що футболісту знадобиться операція, а лікування та відновлення триватиме від дев’яти місяців до року. Про це повідомив лікар донецького клубу Артур Глущенко.

    «У Траоре важка травма – пошкоджено структури колінного суглоба. За 2 тижні відбудеться операція, зараз його до неї готуємо: потрібен час, аби зменшився набряк, щоб було достатнє згинання в колінному суглобі. Відновлення Траоре може тривати від 9 місяців до року», – розповів Глущенко Shakhtar News.

    Наразі завершують процес відновлення деякі інші гравці команди.

    «Ісмаїлі та Фернандо вже на фінішній прямій, плануємо, щоб за 3–4 дні вони стали до занять у загальній групі. Відновлення Вітао ще триватиме близько 7–10 днів. У Мораєса ще триває курс реабілітації, минуло тільки 5 місяців. Гадаю, відновлення забере ще не менше двох. До кінця листопада–грудня він зможе тренуватися, якщо не буде жодних побічних ефектів», – підсумував лікар «Шахтаря».

    У зв’язку з травмами Мораєса та Траоре на вістрі атаки «гірників», за словами тренера «Шахтаря» Роберто Де Дзербі, гратиме півзахисник Педріньо.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ласіна Траоре
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    «Шахтар» втратив другого провідного нападника