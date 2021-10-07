«Шахтар» втратив другого провідного нападника

Ласіна Траоре проведе на лікарняному щонайменше дев’ять місяців

Нападник «Шахтаря» Ласіна Траоре не зміг дограти матч другого туру Ліги чемпіонів проти «Інтера». Обстеження показало, що футболісту знадобиться операція, а лікування та відновлення триватиме від дев’яти місяців до року. Про це повідомив лікар донецького клубу Артур Глущенко.

«У Траоре важка травма – пошкоджено структури колінного суглоба. За 2 тижні відбудеться операція, зараз його до неї готуємо: потрібен час, аби зменшився набряк, щоб було достатнє згинання в колінному суглобі. Відновлення Траоре може тривати від 9 місяців до року», – розповів Глущенко Shakhtar News.

Наразі завершують процес відновлення деякі інші гравці команди.

«Ісмаїлі та Фернандо вже на фінішній прямій, плануємо, щоб за 3–4 дні вони стали до занять у загальній групі. Відновлення Вітао ще триватиме близько 7–10 днів. У Мораєса ще триває курс реабілітації, минуло тільки 5 місяців. Гадаю, відновлення забере ще не менше двох. До кінця листопада–грудня він зможе тренуватися, якщо не буде жодних побічних ефектів», – підсумував лікар «Шахтаря».

У зв’язку з травмами Мораєса та Траоре на вістрі атаки «гірників», за словами тренера «Шахтаря» Роберто Де Дзербі, гратиме півзахисник Педріньо.