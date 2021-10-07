Збірна України вилетіла до Фінляндії на матч відбору до чемпіонату світу (склад команди)

Нашій національній команді треба перемагати конкурента в боротьбі за друге місце в групі

Збірна України завершила підготовку до відбірного матчу чемпіонату світу з футболу проти Фінляндії. Гра відбудеться 9 жовтня. У суперників однакова кількість очок – по 5 і вони ділять друге місце, яке дає право зіграти на наступному етапі відбору до фінальних змагань.

Після тренування 7 жовтня національна команда вирушила до готелю «Опера» на обід, після чого взяла курс на аеропорт Бориспіль, звідки о 16.45 вилетіла до Гельсінкі. Після прибуття до Фінляндії українці поселяться в готель Crown Plaza. Медіа-заходи збірної України призначено на завтра.

Склад національної збірної України

Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Георгій Бущан («Динамо» Київ), Дмитро Різник («Ворскла» Полтава).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – «Шахтар» Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі – «Динамо» Київ), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі – «Динамо» Київ), Тарас Степаненко («Шахтар» Донецьк), Сергій Булеца («Зоря» Луганськ), Олександр Піхальонок («Дніпро-1» Дніпро), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Ігор Харатін («Легія», Польща).

Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Артем Довбик («Дніпро-1» Дніпро), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк).