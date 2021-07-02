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    Побито один із найстаріших рекордів світу в легкій атлетиці (відео)

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    Карстен Варгольм показав блискучий результат - Побито один із найстаріших рекордів світу в легкій атлетиці (відео)
    Карстен Варгольм показав блискучий результат
    Фото з відкритих джерел

    Норвежець Варгольм встановив феноменальне досягнення на дистанції 400 метрів з бар’єрами

    Легкоатлет Карстен Варгольм встановив новий світовий рекорд на дистанції 400 метрів з бар'єрами. 25-річний норвежець виграв змагання в Осло на етапі Діамантової ліги.

    Світовий рекорд у чоловічому бігу на 400 метрів з бар'єрами був встановлений ще у серпні 1992 року – американець Кевін Янг пробіг дистанцію за 46.78 секунди на Олімпіаді-1992. До 2018 року нікому більше не вдавалося вибігти з 47 секунд.

    Варгольм поступово наближався до світового рекорду: він показав третій найкращий час в історії у 2019 році, за рік до світового рекорду йому не вистачало буквально 0.09 секунди.

    На змаганнях в Осло він подолав дистанцію за 46.70 секунди, я покращив світовий рекорд на 0.08 секунди.

    Примітно, що кілька днів тому впалло досягнення на цій дистанції й у жінок.

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    Теги: легка атлетика
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    Побито один із найстаріших рекордів світу в легкій атлетиці (відео)