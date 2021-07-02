Динамівці забрали майже всі призи минулого сезону

Представники команди не змогли перемогти лише в номінації для арбітрів

В Українській футбольній Прем'єр-лізі назвали лауреатів минулого сезону. Їх визначали представники клубів вищого дивізіону. Майже всі призи забрали представники київського «Динамо». Статуетки найкращих зі столичного клубу отримають головний тренер, гравець, воротар і захисник.

Найкращим футболістом визнано півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського, який випередив в опитуванні головного бомбардира минулого сезону Владислава Кулача з «Ворскли». Найсильнішими воротарями стали динамівець Георгій Бущан і донеччанин Анатлій Трубін. Найперспективнішим у лізі спеціалісти вважають Іллю Забарного, а рейтинг тренерів очолив Мірча Луческу.

Ще одна нагорода дісталася найкращому арбітру. Ним стала Катерина Монзуль, яка випередила в опитуванні Сергія Бойка і Анатолія Арановського.

Найкращий гравець сезону

Віталій Буяльський («Динамо»)

Наступні місця посіли: Владислав Кулач («Ворскла»), Сергій Сидорчук («Динамо»), Віктор Циганков («Динамо»), Владлен Юрченко («Зоря»), Віталій Миколенко («Динамо»), Владислав Кочергін («Зоря»), Ілля Забарний («Динамо»), Додо («Шахтар»), Андрій Тотовицький («Десна»).

Найкращий воротар сезону

Георгій Бущан («Динамо») і Анатолій Трубін («Шахтар»)

Вперше в історії опитування УПЛ два гравці набрали однакову кількість балів.

Наступні місця посіли: Нікола Василь («Зоря»), Дмитро Різник («Ворскла»), Євген Волинець («Колос»), Валерій Юрчук («Дніпро-1»).

Найкращий молодий гравець сезону

Ілля Забарний («Динамо»)

Наступні місця посіли: Анатолій Трубін («Шахтар»), Артем Бондаренко («Маріуполь»), Олег Очеретько («Маріуполь»), Аллахьяр («Зоря»), Юхим Конопля («Десна»), Віталій Миколенко («Динамо»), Михайло Мудрик («Десна»), Остап Притула («Рух»).

Найкращий тренер сезону

Мірча Луческу («Динамо»)

Наступні місця посіли: Віктор Скрипник («Зоря»), Ігор Йовічевіч («Дніпро-1»), Юрій Максимов («Ворскла»), Анатолій Безсмертний («Львів»), Луїш Каштру («Шахтар»), Сергій Лавриненко («Інгулець»), Руслан Костишин («Колос»), Олександр Рябоконь («Десна»).

Найкращий арбітр сезону

Катерина Монзуль

Наступні місця посіли: Сергій Бойко, Євген Арановський.