Україна – Австрія: стартові склади команд

Матч чемпіонату Європи у групі С розпочнеться о 19:00

Андрій Шевченко назвав склад на гру проти Австрії в завершальному матчі групи С, який відбудеться сьогодні, 21 червня, в Бухаресті, на стадіоні «Національ». Назвали склад і австрійці.

Збірна України: Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Сидорчук, Зінченко, Шапаренко, Малиновський, Ярмоленко (к), Яремчук.

Збірна Австрії: Бахманн, Драгович, Хінтереггер, Арнаутович, Алаба (к), Забітцер, Грілліч, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер.

На матчі працюватиме бригада арбітрів з Туреччини на чолі з Джюнейтом Чакиром.

Суддівська бригада

«Главком» веде онлайн-трансляцію матчу.