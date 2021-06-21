  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Україна – Австрія: стартові склади команд

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна – Австрія: стартові склади команд
    Фото: УЄФА

    Матч чемпіонату Європи у групі С розпочнеться о 19:00

    Андрій Шевченко назвав склад на гру проти Австрії в завершальному матчі групи С, який відбудеться сьогодні, 21 червня, в Бухаресті, на стадіоні «Національ». Назвали склад і австрійці.

    Збірна України: Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Сидорчук, Зінченко, Шапаренко, Малиновський, Ярмоленко (к), Яремчук.

    Збірна Австрії: Бахманн, Драгович, Хінтереггер, Арнаутович, Алаба (к), Забітцер, Грілліч, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер.

    На матчі працюватиме бригада арбітрів з Туреччини на чолі з Джюнейтом Чакиром.

    Суддівська бригада
    Суддівська бригада

    «Главком» веде онлайн-трансляцію матчу.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна – Австрія: стартові склади команд