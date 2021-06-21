Австрія втратила ключового гравця перед матчем з Україною

Півзахисник Лазаро зазнав травми в попередній зустрічі з Нідерландами

У матчі Україна – Австрія, який розпочнеться о 19:00 і назве команду, яка вийде до плей-оф з другого місця, не зіграє півзахисник Валентино Лазаро. В поєдинку з Нідерландами він зазнав м'язову травму стегна і був замінений на 70-й хвилині.

Як інформує Sport 24, став відомий результат МРТ-обстеження, після якого медики заборонили хавбеку участь в грі зі збірною України. Повідомляється також, що Лазаро взагалі не тренується.

За українську команду не зіграє Олександр Зубков.

Команду Андрія Шевченка влаштує нічия в цій зустрічі.

Збірна України зіграє в жовтій формі, австрійці – в червоній.

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