Австрія втратила ключового гравця перед матчем з Україною
Півзахисник Лазаро зазнав травми в попередній зустрічі з Нідерландами
У матчі Україна – Австрія, який розпочнеться о 19:00 і назве команду, яка вийде до плей-оф з другого місця, не зіграє півзахисник Валентино Лазаро. В поєдинку з Нідерландами він зазнав м'язову травму стегна і був замінений на 70-й хвилині.
Як інформує Sport 24, став відомий результат МРТ-обстеження, після якого медики заборонили хавбеку участь в грі зі збірною України. Повідомляється також, що Лазаро взагалі не тренується.
За українську команду не зіграє Олександр Зубков.
Команду Андрія Шевченка влаштує нічия в цій зустрічі.
Збірна України зіграє в жовтій формі, австрійці – в червоній.
«Главком» проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Австрія. Де дивитися.
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