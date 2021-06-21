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    Австрія втратила ключового гравця перед матчем з Україною

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    Австрія втратила ключового гравця перед матчем з Україною
    Фото з відкритих джерел

    Півзахисник Лазаро зазнав травми в попередній зустрічі з Нідерландами

    У матчі Україна – Австрія, який розпочнеться о 19:00 і назве команду, яка вийде до плей-оф з другого місця, не зіграє півзахисник Валентино Лазаро. В поєдинку з Нідерландами він зазнав м'язову травму стегна і був замінений на 70-й хвилині.

    Як інформує Sport 24, став відомий результат МРТ-обстеження, після якого медики заборонили хавбеку участь в грі зі збірною України. Повідомляється також, що Лазаро взагалі не тренується.

    За українську команду не зіграє Олександр Зубков.

    Команду Андрія Шевченка влаштує нічия в цій зустрічі.

    Збірна України зіграє в жовтій формі, австрійці – в червоній.

    Австрійська газета рекомендує грати на нічию
    Австрійська газета рекомендує грати на нічию

    «Главком» проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Австрія. Де дивитися.

    Україна – Австрія: усе цікаве навколо вирішального матчу Євро

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Австрія втратила ключового гравця перед матчем з Україною