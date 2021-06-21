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    Україна – Австрія: онлайн-трансляція матчу Євро

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    Україна – Австрія: онлайн-трансляція матчу Євро
    Фото з відкритих джерел

    В групі С вирішується, хто потрапить до 1/8 фіналу з другого місця

    Збірна України вперше в історії може потрапити до плей-оф чемпіонату Європи. Їй треба не програти Австрії. Суперників також влаштує нічия, адже з чотирма очками не потрапити до 1/8 фіналу можна лише через дивний збіг обставин.

    Україна – Австрія: усе цікаве навколо вирішального матчу Євро

    До стартового протоколу в українців не потрапили Роман Безус, Олександр Зубков і Денис Попов.

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    Враховуючи, що переможний склад звично не змінюють, можна передбачити, що Андрій Шевченко вибере тих самих гравців, які перемогли Північну Македонію.

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    Сьогодні на Євро-2020 граються чотири матчі. Турнірного значення немає зустріч згаданих македонців з Нідерландами. Останні за будь-яких розкладів залишаться на першому місці групи С, а перші – на останньому, бо поступилися Україні та Австрії. Також пройдуть зустрічі Данія - росія та Фінляндія - Бельгія.

    Австрійські газети рекомендують своїй збірній не лізти вперед, бо, враховуючи атакувальну міць українців, можна наразитися на контратаку і програти.

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    Андрій Шевченко, в свою чергу, налаштував команду на перемогу.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Україна – Австрія: онлайн-трансляція матчу Євро