Україна – Австрія: онлайн-трансляція матчу Євро

В групі С вирішується, хто потрапить до 1/8 фіналу з другого місця

Збірна України вперше в історії може потрапити до плей-оф чемпіонату Європи. Їй треба не програти Австрії. Суперників також влаштує нічия, адже з чотирма очками не потрапити до 1/8 фіналу можна лише через дивний збіг обставин.

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Враховуючи, що переможний склад звично не змінюють, можна передбачити, що Андрій Шевченко вибере тих самих гравців, які перемогли Північну Македонію.

Сьогодні на Євро-2020 граються чотири матчі. Турнірного значення немає зустріч згаданих македонців з Нідерландами. Останні за будь-яких розкладів залишаться на першому місці групи С, а перші – на останньому, бо поступилися Україні та Австрії. Також пройдуть зустрічі Данія - росія та Фінляндія - Бельгія.

Австрійські газети рекомендують своїй збірній не лізти вперед, бо, враховуючи атакувальну міць українців, можна наразитися на контратаку і програти.

Андрій Шевченко, в свою чергу, налаштував команду на перемогу.