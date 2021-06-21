Україна «горить» у матчі з Австрією на Євро

Після першого тайму команда Андрія Шевченка поступається суперникам

Збірна України 21 червня проводить вирішальний матч групової стадії Євро-2020 проти команди Австрії. Гра розпочнеться о 19:00. Щоб залишитися на другому місці, нашим футболістам потрібно не програти. Тоді в 1/8 фіналу вони зіграють з Італією.

Але поки що все йде за сценарієм суперників. Австрійці створили низку моментів для взяття воріт і справедливо забили гол. Баумгартнер вийвився спритнішим у нашому штрафному майданчику і проштовхнув м’яч у ворота.

Найкращим на полі є воротар Георгій Бущан. Він кілька разів врятував команду.

Раніше суперники грали між собою двічі, і обидва рази – в товариських зустрічах. У листопаді 2011 року Україна перемогла на «Арені Львів» – 2:1 (Мілевський, Девіч), а в червні 2012-го в Інсбруку зазнала поразки – 2:3 (два голи на рахунку Гусєва).

Детальніше: Україна – Австрія: онлайн-трансляція матчу Євро. Бущан пропускає