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    Україна «горить» у матчі з Австрією на Євро

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    Україна «горить» у матчі з Австрією на Євро
    Фото з відкритих джерел

    Після першого тайму команда Андрія Шевченка поступається суперникам

    Збірна України 21 червня проводить вирішальний матч групової стадії Євро-2020 проти команди Австрії. Гра розпочнеться о 19:00. Щоб залишитися на другому місці, нашим футболістам потрібно не програти. Тоді в 1/8 фіналу вони зіграють з Італією.

    Але поки що все йде за сценарієм суперників. Австрійці створили низку моментів для взяття воріт і справедливо забили гол. Баумгартнер вийвився спритнішим у нашому штрафному майданчику і проштовхнув м’яч у ворота.

    Найкращим на полі є воротар Георгій Бущан. Він кілька разів врятував команду.

    Раніше суперники грали між собою двічі, і обидва рази – в товариських зустрічах. У листопаді 2011 року Україна перемогла на «Арені Львів» – 2:1 (Мілевський, Девіч), а в червні 2012-го в Інсбруку зазнала поразки – 2:3 (два голи на рахунку Гусєва).

    Детальніше: Україна – Австрія: онлайн-трансляція матчу Євро. Бущан пропускає

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Україна «горить» у матчі з Австрією на Євро