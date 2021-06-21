«Путін #####!» Українські й австрійські вболівальники обрали репертуар до матчу Євро (відео)

На вулицях Бухареста, де пройде вирішальний матч групи С, лунає пісня харківських фанатів

Українськи і австрійські вболівальники розминаються перед матчем між нашими збірними на Євро-2020. Гра відбудеться сьогодні, 21 червня. Початок – о 19:00.

Кафе і бари в румунській столиці заповнені фанатами. Ніякої агресії, тільки братаються. І співають пісеньку, яку придумали харківські уболівальники, аби зупинити просування російських військ по території України.

«Шанувальники України та Австрії зібралися разом в старому місті Бухареста, щоб співати відому пісню про президента Росії. «Путін Х###о! ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла ...» – підписано відео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zorya Londonsk (@zoryalondonsk)

Матч вирішить, хто займе друге місце в групі і вийде в 1/8 фіналу на Італію. Нічия влаштує обидві команди.

Glavcom веде онлайн матчу.