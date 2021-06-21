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    «Путін #####!» Українські й австрійські вболівальники обрали репертуар до матчу Євро (відео)

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    «Путін #####!» Українські й австрійські вболівальники обрали репертуар до матчу Євро (відео)
    Фото з відкритих джерел

    На вулицях Бухареста, де пройде вирішальний матч групи С, лунає пісня харківських фанатів

    Українськи і австрійські вболівальники розминаються перед матчем між нашими збірними на Євро-2020. Гра відбудеться сьогодні, 21 червня. Початок – о 19:00.

    Кафе і бари в румунській столиці заповнені фанатами. Ніякої агресії, тільки братаються. І співають пісеньку, яку придумали харківські уболівальники, аби зупинити просування російських військ по території України.

    «Шанувальники України та Австрії зібралися разом в старому місті Бухареста, щоб співати відому пісню про президента Росії. «Путін Х###о! ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла ...» – підписано відео.

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    Публикация от Zorya Londonsk (@zoryalondonsk)

    Матч вирішить, хто займе друге місце в групі і вийде в 1/8 фіналу на Італію. Нічия влаштує обидві команди.

    Glavcom веде онлайн матчу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    «Путін #####!» Українські й австрійські вболівальники обрали репертуар до матчу Євро (відео)