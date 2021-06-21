Півзахисник збірної України стане одноклубником Кейна

Гаррі Кейну набридло грати в команді, яка нічого не виграє

«Манчестер Сіті» запропонував «Тоттенгему» за нападника збірної Англії €116 млн

Чемпіон Англії «Манчестер Сіті», який відпустив у «Барселону» форварда Серхіо Агуеро, зробив офіційну пропозицію щодо трансферу нападаючого «Тоттенгема» Гаррі Кейна.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, «містяни» запропонували за футболіста £100 млн (понад €116 млн) і можливість включити в угоду одного зі своїх гравців.

Кейн хоче покинути клуб в літнє трансферне вікно, але президент лондонців Деніел Леві намагається його утримати. Відзначається, що доля Гаррі вирішиться після чемпіонату Європи 2020 року, де він виступає в складі збірної Англії.

Кейн є вихованцем «Тоттенгема», а за основу «шпор» дебютував в 2011 році. У минулому сезоні 27-річний форвард взяв участь в 35 матчах англійської Прем'єр-ліги, забив 23 голи (чотири – з пенальті) і віддав 14 результативних передач.

За «Манчестер Сіті» виступає півзахисник збірної України Олександр Зінченко.