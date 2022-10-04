Україна хоче прийняти чемпіонат світу з футболу у 2030 році – Times

Україна, Іспанія та Португалія планують подати спільну заявку на проведення ЧС-2030 з футболу

На країна може доєднатися до спільної заявки на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року

Україна планує стати частиною спільної заявки Іспанії та Португалії для проведення чемпіонату світу-2030 з футболу. Про це повідомляє британське видання Times.

За інформацією видання, план подачі спільної заявки був погоджений президентом України Володимиром Зеленським, а також урядами Іспанії та Португалії. Згідно з ним, Україна розраховує на право проведення матчів деяких груп турніру.

Про нове партнерство з Україною щодо заявки на чемпіонат світу-2030 керівники футбольних асоціацій Іспанії та Португалії планують повідомити у середу, 5 жовтня, на конференції у штаб-квартирі УЄФА. В асоціаціях розраховують, що до 2030 року війна в Україні, розв'язана Росією, буде завершена, а в країні вже відбуватиметься перебудова.

Якщо спільна заявка України, Іспанії та Португалії буде офіційно оформлена, вона буде одним з претендентів на проведення турніру. За інформацією видання, ще одну спільну заявку на організацію чемпіонату світу-2030 планують подати Саудівська Аравія, Єгипет та Греція, однак, найімовірніше, це означатиме, що турнір знову проводитимуть взимку. Крім того, УЄФА, як повідомляє джерело, віддає перевагу підтримці виключно європейській заявці.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Російський футбольний союз (РФС) звернувся до УЄФА із вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова. Росіяни звинуватили спеціаліста в «недотриманні політичного нейтралітету» та «дискримінаційних висловлюваннях».

До слова, 28 вересня збірна України з футболу зіграла внічию з командою Шотландії в матчі шостого туру Ліги Націй, що не дозволило «синьо-жовтим» вийти в дивізіон «А» Ліги Націй.