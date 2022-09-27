Молодіжна збірна України вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи

У матчі-відповіді плей-офф відбору Євро-2023 (U-21) молодіжна збірна України переграла Словаччину

Молодіжна збірна України з футболу виходить до фінальної частини чемпіонату Європи (U21) 2023. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Українці в матчі відповіді перемагають збірну Словаччини 3-0 (загальний рахунок 5-3) й вже наступного року виступить на Євро. Варто зазначити, що майбутній форум є ліцензійним на Олімпійські ігри в Парижі.

Фінальний турнір відбудеться 21 червня – 8 липня 2023 року.

Учасники фінального турніру: Румунія, Грузія, Бельгія, Англія, Франція, Німеччина, Португалія, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Італія, Швейцарія, Україна, три переможці плей-офф.

Поєдинки турніру за участі 16-ти збірних приймуть чотири стадіони в Румунії (два – у Клуж-Напоці й два – у Бухаресті) та чотири у Грузії (у Батумі, Поті й два – у Тбілісі). Матч-відкриття відбудеться в Румунії, а фінал – у Грузії.

Три найкращі команди Євро-2023 (окрім Франції) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

Нагадаємо, сьогодні Збірна України з футболу проведе заключний поєдинок групової стадії Ліги націй. У групі 1 Ліги В «синьо-жовті» зустрінуться з національною командою Шотландії.

Гра Україна – Шотландія відбудеться у Кракові (Польща). Початок о 21.45 за київським часом. У паралельному матчі на «Авіва Стедіум» у Дубліні зіграють Ірландія та Вірменія.