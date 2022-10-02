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Футболістка збірної Росії розкритикувала мобілізацію та «старого чорта» Путіна

Христина Жиренко
glavcom.ua
Футболістка збірної Росії розкритикувала мобілізацію та «старого чорта» Путіна
Футболістка Надія Карпова назвала Путіна головною проблемою Росії

«Пацани, якщо не хочете удобрювати землю, не ходіть у військкомати»

Футболістка «Еспаньола» та збірної Росії Надія Карпова прокоментувала виступ диктатора Володимира Путіна на мітингу-концерті на Червоній площі, присвячений анексії тимчасово окупованих українських територій та частковій мобілізацію в Росії.

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«Ви досі без крінжа дивитеся на цю дичину? Пацани, якщо не хочете удобрювати землю, не ходіть у військкомати. Це не просто «Призвуть – піду». Вас відправлять на злочин.

В Україні такі самі люди, як ми. І ви поїдете вбивати їх? Немає у нас жодних проблем, окрім цього чорта старого. Заї*ав», – написала Карпова в Instagram.

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Теги: війна росія НОВИНИ ФУТБОЛУ путін

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