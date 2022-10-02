Футболістка збірної Росії розкритикувала мобілізацію та «старого чорта» Путіна

«Пацани, якщо не хочете удобрювати землю, не ходіть у військкомати»

Футболістка «Еспаньола» та збірної Росії Надія Карпова прокоментувала виступ диктатора Володимира Путіна на мітингу-концерті на Червоній площі, присвячений анексії тимчасово окупованих українських територій та частковій мобілізацію в Росії.

«Ви досі без крінжа дивитеся на цю дичину? Пацани, якщо не хочете удобрювати землю, не ходіть у військкомати. Це не просто «Призвуть – піду». Вас відправлять на злочин.

В Україні такі самі люди, як ми. І ви поїдете вбивати їх? Немає у нас жодних проблем, окрім цього чорта старого. Заї*ав», – написала Карпова в Instagram.