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    Україна ледь не програла в Австрії, але вийшла в фінальну частину Євробаскету

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    Дальні влучання Олександра Мішули мали вирішальне значення - Україна ледь не програла в Австрії, але вийшла в фінальну частину Євробаскету
    Дальні влучання Олександра Мішули мали вирішальне значення
    Світлина - ФБУ

    Серія триочкових у четвертій чверті допомогла українцям перемогти

    Збірна України зіграє у фінальній частині Євробаскету-2022. В фінальний раунд команду Айнарса Баґатскіса вивела перемога над австрійцями.

    Україна – Австрія – 70:67 (16:14 13:16, 21:15, 20:22)

    Україна: Лукашов (14 + 5 підбирань), Шундель (3 – 4 втрати), Липовий (8 + 5 передач), Петров (4 + 10 підбирань + 4 передачі), Герун (8 + 8 підбирань) – старт; В'ячеслав Бобров (4 втрати), Павлов (6), Кравцов (2 + 5 підбирань), Санон (2), Мішула (20), Зотов (3). Тренер - Айнарс Баґатскіс

    Австрія: Вуйошевіч (15 + 4 передачі + 3 перехоплення), Мураті (3), Ґюттль (16), Оґунсіпе (7), Махалбашіч (11 + 7 підбирань + 9 передач + 5 перехоплень – 4 втрати) – старт; Шрайнер (4), Ламешіч (4), Фрідріх (3), Ерсек (4), Дув’єр. Тренер – Рауль Корнер

    30 листопада. Любляна. «Стожіце Арена»

    Хоча українці і були попереду практично протягом усієї зустрічі, але варто було їм створити більш-менш пристойний відрив, як вони дуже швидко пропускали у відповідь ривок і іноді при цьому давали супернику на деякий час повести в рахунку. Так сталося зокрема наприкінці першої половини і за чотири хвилини до фінальної сирени. На щастя, у другому випадку Олександр Мішула триочковим швидко повернув команді лідерство. А потім Олександр Липовий штрафними після фолу при виконанні кидка з-за дуги відсунув австрійців на відносно безпечну дистанцію, яку вдалося утримати.

    Взагалі саме атаки з периметра допомогли Україні втриматися на плаву в досить нервовій четвертій чверті. Крім Мішули, дуже вчасно влучали здалеку Денис Лукашов та Анатолій Шундель, а всього наша команда триочковими набрала 30 із 70 очок.

    Але як і раніше великою проблемою для підопічних Айнарса Баґатскіса неймовірна кількість втрат (12 тільки за перший період і 27 усього) і оборона під своїм кільцем. При цьому Рашида Махалбашіча стримати за великим рахунком вдалося, а ось прориви Боґіча Вуйошевіча виявилися для захисту серйозною проблемою. І якби він не схибив у половині з 14-ти штрафних кидків, все могло закінчитися для українців плачевно. Не кращим чином виглядали наші біґмени і в нападі. Володимир Герун був ефективний тільки епізодично, а В'ячеслав Бобров та В'ячеслав Кравцов помилялися частіше, ніж забивали.

     Читайте також: Збірна України зазнала дошкульної поразки у відборі до Євробаскету
    Теги: Збірна України баскетбол Володимир Герун Олександр Мішула В'ячеслав Кравцов Денис Лукашов В'ячеслав Бобров В'ячеслав Петров Анатолій Шундель Олександр Липовий Сергій Павлов Віталій Зотов Іссуф Санон Євробаскет Рашид Махалбашіч Боґіч Вуйошевіч
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