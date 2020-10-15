Баскетбольна Суперліга: «Одеса» зазнала третьої поразки поспіль



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14 жовтня в Кам’янському місцевий «Прометей» здобув першу перемогу в рамках баскетбольної Суперліги-2020/2021. Підопічні Віталія Чернія впоралися з командою, яка програла усі три стартових поєдинки.

«Прометей» (Кам'янське) – «Одеса» – 68:55 (13:6, 16:24, 18:10, 21:15)

«Прометей»: Денис Лукашов (12 + 8 підбирань), Максим Луценко (9 + 6 підбирань), Маркіз Рід (21), Майкл Маєрс (7 + 13 підбирань), В'ячеслав Петров (5 + 5 підбирань) – старт; Ді-Джей Стефенс (7), Ганна Супрім (4), Олександр Бєліков (3), Ілля Сидоров, Сергій Приймак. Тренер – Віталій Черній

«Одеса»: Юрій Кондраков (12 + 9 передач), Дрю Брендон (6 + 5 підбирань), Денис Носков (5), Антон Давидюк (4), Рамел Браун (6 + 5 підбирань) – старт; Роман Новіков (10), Вадим Прокопенко (9), Ділейні Блейлок (3), Микита Воєвода, Ілля Заєць, Микита Найко. Тренер – Олег Юшкін

Наразі у Суперлізі з двома перемогами у двох матчах лідирує «Київ-Баскет». По одній перемозі в стартовому матчі мають «Дніпро» і «Харківські Соколи». Також по одному матчу виграли «Тернопіль», «Прометей» та «Хімік». «Одеса» - єдина команда, яка зіграла три поєдинки. І всі програла.

Насупні матчі Суперліги відбудуться у п'ятницю, 16 жовтня. Зустрічаються «Запоріжжя» - «Одеса», «Черкаські Мавпи» - «Київ-Баскет», «Миколаїв» - «Тернопіль», «Прометей» - «Хімік», «Будівельник» - «Дніпро».