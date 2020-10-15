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    Баскетбольна Суперліга: «Одеса» зазнала третьої поразки поспіль

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    &laquo;Прометей&raquo; з легкістю здолав одеситів - Баскетбольна Суперліга: «Одеса» зазнала третьої поразки поспіль
    «Прометей» з легкістю здолав одеситів
    Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

    Одесити перетворюються в аутсайдера турніру

    14 жовтня в Кам’янському місцевий «Прометей» здобув першу перемогу в рамках баскетбольної Суперліги-2020/2021. Підопічні Віталія Чернія впоралися з командою, яка програла усі три стартових поєдинки.

    «Прометей» (Кам'янське) – «Одеса» – 68:55 (13:6, 16:24, 18:10, 21:15)

    «Прометей»: Денис Лукашов (12 + 8 підбирань), Максим Луценко (9 + 6 підбирань), Маркіз Рід (21), Майкл Маєрс (7 + 13 підбирань), В'ячеслав Петров (5 + 5 підбирань) – старт; Ді-Джей Стефенс (7), Ганна Супрім (4), Олександр Бєліков (3), Ілля Сидоров, Сергій Приймак. Тренер – Віталій Черній

    «Одеса»: Юрій Кондраков (12 + 9 передач), Дрю Брендон (6 + 5 підбирань), Денис Носков (5), Антон Давидюк (4), Рамел Браун (6 + 5 підбирань) – старт; Роман Новіков (10), Вадим Прокопенко (9), Ділейні Блейлок (3), Микита Воєвода, Ілля Заєць, Микита Найко. Тренер – Олег Юшкін

    Наразі у Суперлізі з двома перемогами у двох матчах лідирує «Київ-Баскет». По одній перемозі в стартовому матчі мають «Дніпро» і «Харківські Соколи». Також по одному матчу виграли «Тернопіль», «Прометей» та «Хімік». «Одеса» - єдина команда, яка зіграла три поєдинки. І всі програла.

    Насупні матчі Суперліги відбудуться у п'ятницю, 16 жовтня. Зустрічаються «Запоріжжя» - «Одеса», «Черкаські Мавпи» - «Київ-Баскет», «Миколаїв» - «Тернопіль», «Прометей» - «Хімік», «Будівельник» - «Дніпро».

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    баскетбол Денис Лукашов Максим Луценко В'ячеслав Петров Денис Носков БК Одеса Олег Юшкін Роман Новіков Вадим Прокопенко Юрій Кондраков Ілля Сидоров БК «Прометей» (Кам'янське) Сергій Приймак Віталій Черній Микита Найко Суперліга Рамел Браун Олександр Бєліков Майкл Маєрс Маркіз Рід Ганна Супрім Антон Давидюк Ілля Заєць Микита Воєвода Ді-Джей Стефенс Ділейні Блейлок Дрю Брендон
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