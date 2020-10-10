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    Баскетбольна Суперліга: володар Кубка вперше програє, «Тернопіль» здобуває історичну перемогу

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    Черкащанин Олександр Кобець (№21) відзначився у матчі в Дніпрі 38-ма очками - Баскетбольна Суперліга: володар Кубка вперше програє, «Тернопіль» здобуває історичну перемогу
    Черкащанин Олександр Кобець (№21) відзначився у матчі в Дніпрі 38-ма очками
    Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

    Центральний поєдинок відбувся у Києві

    У суботу, 10 жовтня, відбулося три поєдинки регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги.

    Центральний поєдинок дня відбувся в столичному спорткомплексі «Венето», де місцевий «Київ-Баскет» завдав першої поразки свіжоспеченому володареві Кубка України, «Хіміку» з Південного – 62:52. Найрезультативнішим у складі переможців став Богдан Близнюк – 17 очок і 7 підбирань. Також серед киян варто відзначити індивідуальні показники Сергія Павлова – 11 очок і 9 підбирань. У «Хіміка» традиційно виділявся Льюїс Салліван – 15 очок і 4 підбирання. Інший американець гостей Тайлер Нельсон приніс команді 13 очок, зібрав 5 підбирань, але допустив 5 втрат.

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    Богдан Близнюк зіграв проти володарів Кубка дуже сильно

    Першу в клубній історії перемогу в Суперлізі здобув «Тернопіль». Команда Дмитра Забірченка перемогла на виїзді «Одесу» – 74:64. Найрезультативнішим у складі гостей став досвідчений Олександр Кольченко, який забив 22 очки, зробив 4 асисти, але допустив 5 втрат. Сильний матч видав ще один досвідчений баскетболіст тернополян Андрій Агафонов. Центровий у рідному місті набрав 16 очок і зробив 5 підбирань. У другому матчі поспіль ефективно діє американський форвард Аверейл Юґба. Цього разу на його рахунку дабл-дабл – 13 очок і 10 підбирань. Капітан тернополян Андрій Кальниченко закінчив гру з 11-очковим доробком. В одеситів найкращим був форвард Антон Давидюк – 17 очок і 5 підбирань. Розігруючий Юрій Кондраков відзначився 11-ма пунктами, 6 передачами, 4 підбираннями, але допустив відразу 7 втрат.

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    Слем-данк від Аверейла Юґби

    Ще одному матчі суботи «Дніпро» завдав другої в сезоні поразки «Черкаським Мавпам» – 85:78. У переможців блискучу гру видав американський оборонець Джаред Террелл, на рахунку якого 32 очки, зокрема 7 з 10-ти влучань з-за дуги. Традиційно на висоті був розігруючий дніпрян Генрі Дуґат – 13 очок, 7 передач, 4 підбирання, але 4 втрати. У черкащан натомість фантастичну результативність продемонстрував Олександр Кобець, який забив 38 очок (6 з 12-ти – 2-очкові, 5 з 11-ти – 3-очкові, 11 з 12-ти – штрафні) при 8 підбираннях і 6-ти втратах.

    Наразі єдиною командою, яка виграла обидва матчі, залишається «Київ-Баскет». «Одеса» і «Черкаські Мавпи» обидва матчі програли. Відновлений «Будівельник» і «Миколаїв», який зачепила епідемія коронавірусу, в боротьбу поки не вступали.

    Наступний матч відбудеться 14 жовтня, коли «Прометей» у Кам’янському прийме «Одесу».

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    чемпіонат України Олександр Кольченко баскетбол БК Київ-Баскет Богдан Близнюк Дмитро Забірченко БК Тернопіль БК Хімік Андрій Агафонов БК Дніпро БК Одеса Сергій Павлов БК Черкаські Мавпи Юрій Кондраков Генрі Дуґат Аверейл Юґба Льюїс Салліван Джаред Террелл Суперліга Андрій Кальниченко Олександр Кобець Тайлер Нельсон Антон Давидюк
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