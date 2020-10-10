Баскетбольна Суперліга: володар Кубка вперше програє, «Тернопіль» здобуває історичну перемогу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Черкащанин Олександр Кобець (№21) відзначився у матчі в Дніпрі 38-ма очками Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

Центральний поєдинок відбувся у Києві

У суботу, 10 жовтня, відбулося три поєдинки регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги.

Центральний поєдинок дня відбувся в столичному спорткомплексі «Венето», де місцевий «Київ-Баскет» завдав першої поразки свіжоспеченому володареві Кубка України, «Хіміку» з Південного – 62:52. Найрезультативнішим у складі переможців став Богдан Близнюк – 17 очок і 7 підбирань. Також серед киян варто відзначити індивідуальні показники Сергія Павлова – 11 очок і 9 підбирань. У «Хіміка» традиційно виділявся Льюїс Салліван – 15 очок і 4 підбирання. Інший американець гостей Тайлер Нельсон приніс команді 13 очок, зібрав 5 підбирань, але допустив 5 втрат.

Богдан Близнюк зіграв проти володарів Кубка дуже сильно

Першу в клубній історії перемогу в Суперлізі здобув «Тернопіль». Команда Дмитра Забірченка перемогла на виїзді «Одесу» – 74:64. Найрезультативнішим у складі гостей став досвідчений Олександр Кольченко, який забив 22 очки, зробив 4 асисти, але допустив 5 втрат. Сильний матч видав ще один досвідчений баскетболіст тернополян Андрій Агафонов. Центровий у рідному місті набрав 16 очок і зробив 5 підбирань. У другому матчі поспіль ефективно діє американський форвард Аверейл Юґба. Цього разу на його рахунку дабл-дабл – 13 очок і 10 підбирань. Капітан тернополян Андрій Кальниченко закінчив гру з 11-очковим доробком. В одеситів найкращим був форвард Антон Давидюк – 17 очок і 5 підбирань. Розігруючий Юрій Кондраков відзначився 11-ма пунктами, 6 передачами, 4 підбираннями, але допустив відразу 7 втрат.

Слем-данк від Аверейла Юґби

Ще одному матчі суботи «Дніпро» завдав другої в сезоні поразки «Черкаським Мавпам» – 85:78. У переможців блискучу гру видав американський оборонець Джаред Террелл, на рахунку якого 32 очки, зокрема 7 з 10-ти влучань з-за дуги. Традиційно на висоті був розігруючий дніпрян Генрі Дуґат – 13 очок, 7 передач, 4 підбирання, але 4 втрати. У черкащан натомість фантастичну результативність продемонстрував Олександр Кобець, який забив 38 очок (6 з 12-ти – 2-очкові, 5 з 11-ти – 3-очкові, 11 з 12-ти – штрафні) при 8 підбираннях і 6-ти втратах.

Наразі єдиною командою, яка виграла обидва матчі, залишається «Київ-Баскет». «Одеса» і «Черкаські Мавпи» обидва матчі програли. Відновлений «Будівельник» і «Миколаїв», який зачепила епідемія коронавірусу, в боротьбу поки не вступали.

Наступний матч відбудеться 14 жовтня, коли «Прометей» у Кам’янському прийме «Одесу».

Читайте також: