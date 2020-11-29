Збірна України зазнала дошкульної поразки у відборі до Євробаскету

Українці грали зі словенцями на рівних тоді, коли було вже пізно

Наша команда провела катастрофічну першу чверть

Збірна України програла у відбірному матчі Євробаскету-2022 словенцям. Очолювана латвійським тренером Айнарсом Баґатскісом українська команда провалила стартових 15 хвилин поєдинку, потім поступово відігрувалася, але врятувати ситуації вже не змогла.

Словенія - Україна – 84:73 (33: 9, 17:19, 13:19 21:26)

Словенія: Рупнік (12 + 7 передач), Блажіч (23 + 10 підбирань – 4 втрати), Лука Лапорнік (7), Муріч (10 + 5 підбирань + 4 передачі + 3 перехоплення), Джордан Морґан (13 + 11 підбирань) – старт; Ребец (2), Коси (4), Хроват (2), Шпан, Ходжіч (9), Махковіч (2). Тренер – Александер Секуліч

Україна: Лукашов (3), Мішула, Бєліков, В'ячеслав Бобров (11 + 5 передач – 5 втрат), Герун (15) – старт; Шундель (14), Липовий (2), Павлов (4 + 5 підбирань), Кравцов (11), Санон (13 + 5 підбирань + 5 передач + 4 перехоплення), Зотов (4 передачі). Тренер – Айнарс Баґатскіс

28 листопада. Любляна. «Стожіце Арена»

Таким чином, з однією перемогою в трьох матчах українці в групі з чотирьох команд ідуть третіми. Обидва проведених поєдинки виграла Угорщина. Словенія поступилася в одній зустрічі з трьох. Австрія програла обидва матчі.

Наступний поєдинок збірна України гратиме 30 листопада проти команди Австрії.

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