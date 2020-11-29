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    Збірна України зазнала дошкульної поразки у відборі до Євробаскету

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    <p>Українці грали зі словенцями на рівних тоді, коли було вже пізно</p> - Збірна України зазнала дошкульної поразки у відборі до Євробаскету

    Українці грали зі словенцями на рівних тоді, коли було вже пізно

    Світлина - ФБУ

    Наша команда провела катастрофічну першу чверть

    Збірна України програла у відбірному матчі Євробаскету-2022 словенцям. Очолювана латвійським тренером Айнарсом Баґатскісом українська команда провалила стартових 15 хвилин поєдинку, потім поступово відігрувалася, але врятувати ситуації вже не змогла.

    Словенія - Україна – 84:73 (33: 9, 17:19, 13:19 21:26)

    Словенія: Рупнік (12 + 7 передач), Блажіч (23 + 10 підбирань – 4 втрати), Лука Лапорнік (7), Муріч (10 + 5 підбирань + 4 передачі + 3 перехоплення), Джордан Морґан (13 + 11 підбирань) – старт; Ребец (2), Коси (4), Хроват (2), Шпан, Ходжіч (9), Махковіч (2). Тренер – Александер Секуліч

    Україна: Лукашов (3), Мішула, Бєліков, В'ячеслав Бобров (11 + 5 передач – 5 втрат), Герун (15) – старт; Шундель (14), Липовий (2), Павлов (4 + 5 підбирань), Кравцов (11), Санон (13 + 5 підбирань + 5 передач + 4 перехоплення), Зотов (4 передачі). Тренер – Айнарс Баґатскіс

    28 листопада. Любляна. «Стожіце Арена»

    Таким чином, з однією перемогою в трьох матчах українці в групі з чотирьох команд ідуть третіми. Обидва проведених поєдинки виграла Угорщина. Словенія поступилася в одній зустрічі з трьох. Австрія програла обидва матчі.

    Наступний поєдинок збірна України гратиме 30 листопада проти команди Австрії.

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    Теги: Збірна України баскетбол Володимир Герун Олександр Мішула В'ячеслав Кравцов Денис Лукашов Едо Муріч В'ячеслав Бобров Анатолій Шундель Олександр Липовий Сергій Павлов Айнарс Баґатсікс Віталій Зотов Іссуф Санон Олександр Бєліков Лука Лапорнік Джордан Морґан Александер Секуліч Яка Блажіч Ален Ходжіч Євробаскет
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