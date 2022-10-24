«Шахтар» «повісив цінник» на свою головну зірку

«Шахтар» зажадав від «Арсеналу» €35 млн за вінгера

За інформацією італійського видання Calcio Mercato, донецький «Шахтар» зажадав від «Арсеналу» €35 млн за вінгера Михайла Мудрика, коли лондонський клуб звернувся з офіційним запитом до української команди.

Багато журналістів повідомляють про зацікавленість «Арсеналу» в українському вінгері та Мікель Артета не заперечує інтерес до гравця, але окрім «канонірів» півзахисником цікавляться й інші європейські клуби – зокрема, «Байєр», «Наполі», «Евертон», «Ноттінгем Форест», «Брентфорд».

До того ж, зараз Михайло Мудрик цілком успішно грає у Лізі чемпіонів, де «Шахтар» обіграв «Лейпциг», і мало не виграв нещодавно у «Реала» і зацікавленість у ньому можуть висловити й інші клуби, що однозначно підніме ціну на гравця.

Раніше Катерина Поліщук, відома як «Пташка» з «Азовсталі», виконала гімн України перед матчем 7-го туру УПЛ між «Шахтарем» і «Динамо».