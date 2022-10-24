Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шахтар» «повісив цінник» на свою головну зірку

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Шахтар» «повісив цінник» на свою головну зірку
Мікель Артета не заперечує інтерес до гравця
фото з відкритих джерел

«Шахтар» зажадав від «Арсеналу» €35 млн за вінгера

За інформацією італійського видання Calcio Mercato, донецький «Шахтар» зажадав від «Арсеналу» €35 млн за вінгера Михайла Мудрика, коли лондонський клуб звернувся з офіційним запитом до української команди.

Багато журналістів повідомляють про зацікавленість «Арсеналу» в українському вінгері та Мікель Артета не заперечує інтерес до гравця, але окрім «канонірів» півзахисником цікавляться й інші європейські клуби – зокрема, «Байєр», «Наполі», «Евертон», «Ноттінгем Форест», «Брентфорд».

До того ж, зараз Михайло Мудрик цілком успішно грає у Лізі чемпіонів, де «Шахтар» обіграв «Лейпциг», і мало не виграв нещодавно у «Реала» і зацікавленість у ньому можуть висловити й інші клуби, що однозначно підніме ціну на гравця.

Раніше Катерина Поліщук, відома як «Пташка» з «Азовсталі», виконала гімн України перед матчем 7-го туру УПЛ між «Шахтарем» і «Динамо».

Читайте також: «Шахтар» впорався з «Динамо» у центральному матчі УПЛ
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК «Шахтар» Михайло Мудрик

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Гірники» заробляють кошти для ЗСУ
Поєдинок «Шахтаря» в УПЛ перенесли на грудень: оголошено причину
21 жовтня, 15:25
«Пташку» недавно звільнили з російського полону
«Пташка» з «Азовсталі» виконала гімн України перед матчем «Шахтар» – «Динамо» (відео)
16 жовтня, 18:04
«Гірники» продовжують боротьбу за чемпіонство в УПЛ
«Шахтар» впорався з «Динамо» у центральному матчі УПЛ
16 жовтня, 19:00

Новини

Ломаченко – Ортіс зі згадкою про війну: трейлер боксерського супербою (відео)
Ломаченко – Ортіс зі згадкою про війну: трейлер боксерського супербою (відео)
«Шахтар» «повісив цінник» на свою головну зірку
«Шахтар» «повісив цінник» на свою головну зірку
Росія та Білорусь пропустять молодіжний Чемпіонат світу з боксу
Росія та Білорусь пропустять молодіжний Чемпіонат світу з боксу
«Робите світ кращим». Український тенісист прокоментував падіння літака в Іркутську
«Робите світ кращим». Український тенісист прокоментував падіння літака в Іркутську
Українки показали феноменальний результат на Чемпіонаті Європи з боксу
Українки показали феноменальний результат на Чемпіонаті Європи з боксу
Голлівудський актор «Скеля» отримав іменну футболку від «Реала» (фото)
Голлівудський актор «Скеля» отримав іменну футболку від «Реала» (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
232K
Фіона Хілл: Ілон Маск передає повідомлення від Путіна
72K
Арестович спрогнозував сумну долю генерала Суровікіна
62K
Чим відомий Богуслаєв: зради та скандали
31K
Переговори України з РФ: Макрон назвав головну умову
12K
«Майже катастрофа». Компанія Ахметова розказала, як українці платять за світло
11K
Українці можуть втратити зарплати і пенсії. Шмигаль назвав причину

Новини

Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Сьогодні, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
Вчора, 09:09
ЗСУ знищили бази окупантів на Запоріжжі і в Новій Каховці – Генштаб
Вчора, 07:16
Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
22 жовтня, 20:46
Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
22 жовтня, 12:12

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту