Україна на переповненій «Славутич-Арені» вирвала на останніх секундах перемогу в Естонії



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Запорізька «Славутич-Арена» вперше приймала матч національної збірної Главком

Перший млинець на запорізькій землі не виявився для команди Шевченка глевким

Збірна України перемогла в першому в своїй історії матчі в Запоріжжі. Перед трибунами заповненої «Славутич-Арени» експериментальний склад, який випустив Андрій Шевченко, на останніх секундах завдав поразки естонцям.

Україна – Естонія – 1:0

Гол: 1:0 - Безус (90+2)

Україна: Андрій Лунін – Болбат, Пластун, Микола Матвієнко (Артем Шабанов, 46), Едуард Соболь – Сергій Сидорчук – Євген Шахов (Шепелєв, 75), Сергій Сидорчук (Іванисеня, 46), Віктор Коваленко (Буяльський, 46) – Андрій Ярмоленко (к) (Мар’ян Швед, 66), Бесєдін, Віктор Циганков (Безус, 46). Тренер – Андрій Шевченко

Естонія: Іґонен – Камс (Танністе, 46), Кууск, Нікіта Баранов, Пікк – Матіас Кяйт (Константін Васильєв, 70), Сандер Пурі (Калласте, 82), Крейда, Айнсалу (Ілья Антонов, 64), Аньєр – Лійвак (Сергій Зеньов, 64). Тренер – Карел Воолайд

Суддя: Мунуера (Іспанія)

Попередження: Кяйт (51), Нікіта Баранов (77), Сергій Зеньов (87)

14 листопада. Запоріжжя. «Славутич-Арена»

Збірна Естонії практично не виходила з власної половини впродовж усього матчу. Українська команда атакувала великими силами, з активним залученням обох крайніх оборонців. Моменти українці теж начебто створювали, але тих, які можна було б віднести до когорти найзручніших, було обмаль. Один з таких на початку зустрічі втратив Артем Бесєдін, удар якого головою впритул перевів на кутовий Іґонен.

У другому таймі непогані нагоди втратили Андрій Ярмоленко та Едуард Соболь. Проте і естонці ледь не вразили українські ворота після того, як Андрія Луніна ледь не перекинув екс-гравець львівських «Карпат» Сергій Зеньов.

Доля зустрічі вирішилася за півтори хвилини до завершення. Роман Безус сам штрафний заробив і сам з допомогою рикошету від стінки переграв, здавалося б, непробивного Матвея Іґонена.

17 листопада збірна України завершить відбірну кампанію Євро-2020 матчем у Белграді проти сербів. Турнірного значення ця гра для команди Шевченка не матиме, оскільки наша команда забезпечила собі перше місце достроково.