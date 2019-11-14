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    Україна на переповненій «Славутич-Арені» вирвала на останніх секундах перемогу в Естонії

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    Запорізька&nbsp;&laquo;Славутич-Арена&raquo; вперше приймала матч національної збірної - Україна на переповненій «Славутич-Арені» вирвала на останніх секундах перемогу в Естонії
    Запорізька «Славутич-Арена» вперше приймала матч національної збірної
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    Перший млинець на запорізькій землі не виявився для команди Шевченка глевким

    Збірна України перемогла в першому в своїй історії матчі в Запоріжжі. Перед трибунами заповненої «Славутич-Арени» експериментальний склад, який випустив Андрій Шевченко, на останніх секундах завдав поразки естонцям.

    Україна – Естонія – 1:0

    Гол: 1:0 - Безус (90+2)

    Україна: Андрій Лунін – Болбат, Пластун, Микола Матвієнко (Артем Шабанов, 46), Едуард Соболь – Сергій Сидорчук – Євген Шахов (Шепелєв, 75), Сергій Сидорчук (Іванисеня, 46), Віктор Коваленко (Буяльський, 46) – Андрій Ярмоленко (к) (Мар’ян Швед, 66), Бесєдін, Віктор Циганков (Безус, 46). Тренер – Андрій Шевченко

    Естонія: Іґонен – Камс (Танністе, 46), Кууск, Нікіта Баранов, Пікк – Матіас Кяйт (Константін Васильєв, 70), Сандер Пурі (Калласте, 82), Крейда, Айнсалу (Ілья Антонов, 64), Аньєр – Лійвак (Сергій Зеньов, 64). Тренер – Карел Воолайд

    Суддя: Мунуера (Іспанія)

    Попередження: Кяйт (51), Нікіта Баранов (77), Сергій Зеньов (87)

    14 листопада. Запоріжжя. «Славутич-Арена»

    Збірна Естонії практично не виходила з власної половини впродовж усього матчу. Українська команда атакувала великими силами, з активним залученням обох крайніх оборонців. Моменти українці теж начебто створювали, але тих, які можна було б віднести до когорти найзручніших, було обмаль. Один з таких на початку зустрічі втратив Артем Бесєдін, удар якого головою впритул перевів на кутовий Іґонен.

    У другому таймі непогані нагоди втратили Андрій Ярмоленко та Едуард Соболь. Проте і естонці ледь не вразили українські ворота після того, як Андрія Луніна ледь не перекинув екс-гравець львівських «Карпат» Сергій Зеньов.

    Доля зустрічі вирішилася за півтори хвилини до завершення. Роман Безус сам штрафний заробив і сам з допомогою рикошету від стінки переграв, здавалося б, непробивного Матвея Іґонена.

    17 листопада збірна України завершить відбірну кампанію Євро-2020 матчем у Белграді проти сербів. Турнірного значення ця гра для команди Шевченка не матиме, оскільки наша команда забезпечила собі перше місце достроково.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Віктор Циганков Мар'ян Швед Володимир Шепелєв Андрій Лунін Роман Безус Артем Шабанов Микола Матвієнко Едуард Соболь Віктор Коваленко Артем Бесєдін Дмитро Іванисеня Ігор Пластун Євген Шахов Сергій Зеньов Нікіта Баранов Матвей Іґонен
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