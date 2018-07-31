Україна проти Іспанії: анонс матчу чемпіонату Європи U-18



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Фото: ФБУ

За ключовими статистичними показниками іспанська команда переважає українську збірну

У вівторок, 31 липня, чоловіча збірна України віком до 18 років зіграє свій заключний матч групового раунду чемпіонату Європи, в якому підопічні Дмитра Маркова в межах третього туру протистоятимуть одному з фаворитів турніру - команді Іспанії.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Після двох турів наша команда має в активі одну перемогу - над збірною Боснії і Герцеговини, а іспанці, вигравши обидва стартові маті турніру, лідирують у нашому квартеті.

Головний тренер іспанської збірної Хоакін Прадо досить рівно розподіляє ігровий час - відразу 11 баскетболістів проводять на майданчику в середньому більше 10 хвилин. Щодо лідерів наших суперників, то тут можна виділити Хоеля Парру, який приєднався до юнацької команди після виступу у складі збірної U-20.

Потужний форвард на цьому турнірі приносить своїй команді 11 очок і 5,5 підбирання (РЕ - 16). Головним організатором гри іспанської збірної є Карлос Алосен, який окрім 8 очок робить 9 передач, 4 підбирання та 2,5 перехоплення (РЕ - 16,5), вміє розігнати команду мініатюрний Дідак Куевас (177 см, 12,5 очка, 3,5 передачі), а центровий Джеймі Праділла, зріст якого лише 198 см, досить комфортно почуває себе у фарбі (10 очок, 9,5 підбирання).

Звичайно, середні статистичні показники після лише двох матчів - це трохи поверхнева історія, але лідерами іспанської команди у дебюті континентальної першості стали саме ті, від кого цього очікували найбільше.

За ключовими статистичними показниками іспанська команда переважає українську збірну, але це не має стати додатковим тиском і може лише розв’язати руки нашим хлопцям, які підходять до матчі у статусу андердогу. Про це говорив і головний тренер збірної України U-18 Дмитро Марков, який нагадав про нещодавню перемогу України над Іспанією, яка відбулася на турнірі U-20.

Матч проти Іспанії не стане вирішальним на цьому турнірі для нашої команди, адже усі збірні, нагадуємо, продовжують боротьбу у раунді топ-16, після якого переможці 1/8 фіналу будуть і надалі боротися за трофей, а команди, які програють, гратимуть у турнірі за 9-16 місця.