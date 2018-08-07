Україна проти Норвегії: анонс матчу жіночого чемпіонату Європи U-18
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Наразі українські дівчата посідають друге місце у групі
У вівторок, 7 серпня, жіноча збірна України зіграє свій третій матч на чемпіонаті Європи.
Суперником команди Олени Федченко буде збірна Норвегії, яка не має жодної перемоги в активі, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.
Підопічні Акселя Лангакера поступились збірним Люксембургу, Словаччини та Білорусі, у той час як наша збірна, програвши перший матч Білорусі, у двох наступних перемогла Косово та Словаччину.
Наразі українські дівчата посідають друге місце у групі і мають вигравати два заключні матчі групового раунду, щоб забезпечити собі місце у чвертьфіналі - для цього їм треба завершити перший етап на першій або другій позиції у групі.
Саме 8 команд з 1/4 фіналу розіграють три путівки у Дивізіон А на наступний сезон.
Чемпіонат Європи U-18. Жінки, Дивізіон В
Груповий раунд. Третій тур
Обверварт, Австрія
Норвегія - Україна
Початок матчу - 14:30