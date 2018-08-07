Україна проти Норвегії: анонс матчу жіночого чемпіонату Європи U-18



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Фото: ФБУ

Наразі українські дівчата посідають друге місце у групі

У вівторок, 7 серпня, жіноча збірна України зіграє свій третій матч на чемпіонаті Європи.

Суперником команди Олени Федченко буде збірна Норвегії, яка не має жодної перемоги в активі, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Підопічні Акселя Лангакера поступились збірним Люксембургу, Словаччини та Білорусі, у той час як наша збірна, програвши перший матч Білорусі, у двох наступних перемогла Косово та Словаччину.

Наразі українські дівчата посідають друге місце у групі і мають вигравати два заключні матчі групового раунду, щоб забезпечити собі місце у чвертьфіналі - для цього їм треба завершити перший етап на першій або другій позиції у групі.

Саме 8 команд з 1/4 фіналу розіграють три путівки у Дивізіон А на наступний сезон.

Чемпіонат Європи U-18. Жінки, Дивізіон В

Груповий раунд. Третій тур

Обверварт, Австрія

Норвегія - Україна

Початок матчу - 14:30