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    Україна U-17 мінімально обіграла Білорусь U-17 на Кубку Розвитку (відео)

    Тепер «синьо-жовтим» належить провести вирішальний поєдинок проти Ізраїлю U-17
    Збірна України U-17 мінімально обіграла Білорусь (1:0) в рамках Кубка Розвитку. Команда Олега Кузнєцова вийшла до фінальної групи турніру і зробила крок назустріч до перемоги в ньому. Єдиний м'яч у поєдинку забив на 17-й хвилині Артем Шулянський. Тепер юнацькій команді «синьо-жовтих» належить провести вирішальний поєдинок проти
    • Сьогодні, 12:43
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    Збірна України з футболу U-17. Фото:&nbsp;<span>ffu.ua</span>
    Збірна України з футболу U-17. Фото: ffu.ua

    Тепер «синьо-жовтим» належить провести вирішальний поєдинок проти Ізраїлю U-17

    Збірна України U-17 мінімально обіграла Білорусь (1:0) в рамках Кубка Розвитку.

    Команда Олега Кузнєцова вийшла до фінальної групи турніру і зробила крок назустріч до перемоги в ньому. Єдиний м'яч у поєдинку забив на 17-й хвилині Артем Шулянський.

    Тепер юнацькій команді «синьо-жовтих» належить провести вирішальний поєдинок проти команди Ізраїлю U-17, яка також обіграла Білорусь, але зробила це по ходу серії пенальті. При цьому в даний момент Україна знаходиться попереду ізраїльтян на одне очко в турнірній таблиці, оскільки за перемогу в серії одинадцятиметрових дається не 3, а 2 очки.

    Поєдинок між юнацькими командами України та Ізраїлю відбудеться у неділю, 28 січня, о 16:15 за київським часом.

    Кубок Розвитку

    Груповий етап

    Україна U-17 - Білорусь U-17 - 1:0

    Гол: Шулянський(17)

    Джерело: sportarena.com

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