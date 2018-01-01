Україна U-17 мінімально обіграла Білорусь U-17 на Кубку Розвитку (відео)

Тепер «синьо-жовтим» належить провести вирішальний поєдинок проти Ізраїлю U-17

Збірна України U-17 мінімально обіграла Білорусь (1:0) в рамках Кубка Розвитку. Команда Олега Кузнєцова вийшла до фінальної групи турніру і зробила крок назустріч до перемоги в ньому. Єдиний м'яч у поєдинку забив на 17-й хвилині Артем Шулянський. Тепер юнацькій команді «синьо-жовтих» належить провести вирішальний поєдинок проти



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Збірна України з футболу U-17. Фото: ffu.ua

Тепер «синьо-жовтим» належить провести вирішальний поєдинок проти Ізраїлю U-17

Збірна України U-17 мінімально обіграла Білорусь (1:0) в рамках Кубка Розвитку.

Команда Олега Кузнєцова вийшла до фінальної групи турніру і зробила крок назустріч до перемоги в ньому. Єдиний м'яч у поєдинку забив на 17-й хвилині Артем Шулянський.

Тепер юнацькій команді «синьо-жовтих» належить провести вирішальний поєдинок проти команди Ізраїлю U-17, яка також обіграла Білорусь, але зробила це по ходу серії пенальті. При цьому в даний момент Україна знаходиться попереду ізраїльтян на одне очко в турнірній таблиці, оскільки за перемогу в серії одинадцятиметрових дається не 3, а 2 очки.

Поєдинок між юнацькими командами України та Ізраїлю відбудеться у неділю, 28 січня, о 16:15 за київським часом.

Кубок Розвитку

Груповий етап

Україна U-17 - Білорусь U-17 - 1:0

Гол: Шулянський(17)

Джерело: sportarena.com