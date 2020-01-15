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    Україна здобула бронзу юнацької Олімпіади в фігурному катанні

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    Фігуристи Софія Нестерова та Артем Даренський &ndash; бронзові призери юнацьких Олімпійських ігор-2020 - Україна здобула бронзу юнацької Олімпіади в фігурному катанні
    Фігуристи Софія Нестерова та Артем Даренський – бронзові призери юнацьких Олімпійських ігор-2020
    НОК України

    Третю нагороду нашій команді принесли Софія Нестерова і Артем Даренський

    Фігуристи Софія Нестерова та Артем Даренський – бронзові призери юнацьких Олімпійських ігор-2020.

    Слідом за золотом та сріблом хокеїстів 3х3 українська пара Софія Нестерова та Артем Даренський (парне катання) принесли сьогодні в Лозанні (Швейцарія) Україні бронзову медаль.

    У змаганнях змішаних команд українці, які виступили у складі Team Vision, посіли третє місце.

    Таким чином, наразі в Лозанні-2020 Україна має повний комплект нагород.

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    фігурне катання Юнацькі Олімпійські ігри Софія Нестерова Артем Даренський
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