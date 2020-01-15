Україна здобула бронзу юнацької Олімпіади в фігурному катанні
Фігуристи Софія Нестерова та Артем Даренський – бронзові призери юнацьких Олімпійських ігор-2020
НОК України
Третю нагороду нашій команді принесли Софія Нестерова і Артем Даренський
Фігуристи Софія Нестерова та Артем Даренський – бронзові призери юнацьких Олімпійських ігор-2020.
Слідом за золотом та сріблом хокеїстів 3х3 українська пара Софія Нестерова та Артем Даренський (парне катання) принесли сьогодні в Лозанні (Швейцарія) Україні бронзову медаль.
У змаганнях змішаних команд українці, які виступили у складі Team Vision, посіли третє місце.
Таким чином, наразі в Лозанні-2020 Україна має повний комплект нагород.
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