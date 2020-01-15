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    Українські хокеїсти Трошкін і Пасько стали чемпіоном і віцечемпіоном юнацької Олімпіади

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    Володимир Трошкін (у зеленому) переміг Дениса Паська (у червоному) і став першим в українській історії чемпіоном юнацької Олімпіади з хокею - Українські хокеїсти Трошкін і Пасько стали чемпіоном і віцечемпіоном юнацької Олімпіади
    Володимир Трошкін (у зеленому) переміг Дениса Паська (у червоному) і став першим в українській історії чемпіоном юнацької Олімпіади з хокею
    НОК України

    Таке досягнення – перше в історії вітчизняного хокею

    Український хокеїст Володимир Трошкін став чемпіоном ІІІ зимових юнацьких Олімпійських ігор. Які цими днями тривають у Лозанні (Швейцарія).

    Сьогодні у фінальному двобої українці були в складах обох суперників. «Green», у складі якої грав Трошкін, перемогла «Red» Дениса Паська 10:4. Відповідно Володимир повернеться додому з золотом, а Денис – зі сріблом.

    Це перші медалі українських спортсменів у рамках ІІІ зимових юнацьких Олімпійських ігор і перші нагороди українського хокею на таких змаганнях за історію.

    Зауважимо, що в рамках дебютного хокейного турніру у форматі 3х3 команди складалися зі спортсменів з різних країн. 

     Читайте також: Вперше в історії двоє юних українських хокеїстів отримають медалі Олімпійських ігор
    хокей Юнацькі Олімпійські ігри Володимир Трошкін (хокеїст) Денис Пасько
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