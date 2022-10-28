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Україна здійснила «стрибок» у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна здійснила «стрибок» у таблиці коефіцієнтів УЄФА
З 16-го місця країна втрачає одного представника у Лізі чемпіонів та Лізі Європи
фото: UEFA

Наша країна розташувалась на 15-му місці рейтингу

Цього тижня українські команди чудово виступили у єврокубках. Перемога та дві нічиї, що додало нам очок у таблицю коефіцієнтів УЄФА та дозволило обійти Швейцарію. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Таким чином, після п’ятого туру групового етапу Україна посідає 15-е місце. Зазначимо, що з 16-го місця країна втрачає одного представника у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

Наприклад, 15-е місце: Ліга Чемпіонів – 2, Ліга Європи – 1, Ліга конференцій – 2; 16-е місце: Ліга Чемпіонів – 1, Ліга Європи – 0, Ліга конференцій – 3.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА:

Україна здійснила «стрибок» у таблиці коефіцієнтів УЄФА фото 1

Нагадаємо, АЕК та «Динамо» влаштували «перестрілку» в матчі Ліги Європи, а один гол вирішив долю матчу Ліги конференцій «Дніпро-1» – «Аполлон».

Відзначимо, що одвічний супеник «Динамо» донецький «Шахтар» зіграв внічию із «Селтіком» у матчі Ліги чемпіонів.

Нічия гарантувала команді Йовічевіча участь мінімум у плей-оф Ліги Європи. У разі перемоги над РБ «Лейпциг» в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів «гірники» гратимуть в 1/8 фіналу найпрестижнішого євротурніру.

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Теги: ФК «Динамо» ФК Дніпро ФК «Шахтар» рейтинг УЄФА

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