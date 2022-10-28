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Один гол вирішив долю матчу Ліги конференцій «Дніпро-1» – «Аполлон»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Один гол вирішив долю матчу Ліги конференцій «Дніпро-1» – «Аполлон»
Гол на рахунку Піхальонка
фото з відкритих джерел

Дніпровський клуб мінімально обіграв кіпрський «Аполлон»

У матчі 6-го туру групового турніру Ліги конференцій «Дніпро-1» обіграв «Аполлон». Єдиний гол в матчі на рахунку Олександра Піхальонка у першому таймі. Про це повідомляє «Главком».

«Дніпро-1» – «Аполлон» - 1:0
Голи: Піхальонок, 39

«Дніпро-1»: Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапій, Амаш, Рубчинський (70' Когут), Бабенко, Танчик (82' Кононов), Піхальонок (85' Логінов), Назаренко (85' Бузанелло), Довбик

Запасні: Рибак, Кінарейкін, Юрчук, Кононов, Бузанелло, Логінов, Когут

«Аполлон»: Александр Йованович, Алеесамі, Вукашин Йованович, Кірьяку, Кабрал, Шполярич, Коль, Йостен, Онженда, Піттас, Хенті.

Запасні: Лоїзу, Деметріу, Пеберн, Артіматас, Дабо, Ва, Хаммас, Дігіні, Шахар, Жраді.

Дніпряни набрали 10 очок та стали недосяжними для кіпріотів та ліхтенштейнського «Вадуца». Українську команду в таблиці випереджає лише нідерландський «АЗ Алкмар», який має на два пункти більше.

В останньому турі «Дніпро-1» та АЗ розіграють пряму путівку в 1/8 фіналу турніру. Клуб, який посяде друге місце, змагатиметься на стадії 1/16.

Відзначимо, що 26-го жовтня донецький «Шахтар» зіграв внічию із «Селтіком» у матчі Ліги чемпіонів.

Нічия гарантувала команді Йовічевіча участь мінімум у плей-оф Ліги Європи. У разі перемоги над РБ «Лейпциг» в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів «гірники» гратимуть в 1/8 фіналу найпрестижнішого євротурніру.

У заключному, шостому турі 3-го листопада між собою зіграють «АЗ Алкмар» – «Дніпро».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій ФК «Дніпро-1»

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