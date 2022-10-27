АЕК та «Динамо» влаштували «перестрілку» в матчі Ліги Європи

«Динамо» вдруге не зуміло обіграти кіпрський АЕК у Лізі Європи

У матчі 5-го туру групового турніру Ліги Європи АЕК Ларнака приймав «Динамо». Команди забили на двох аж шість голів. Про це повідомляє «Главком».

АЕК Ларнака – «Динамо» 3:3

Голи: Альтман (27, 72), Лопеш (52) - Ванат (45), Гармаш (82, 90+1)

АЕК: Пирич, Росалес, Миличевич, Томович, Енглезу, Понс, Ледес, Фараж (Крістофоро, 83), Альтман (Олатунджі, 83), Дьюрчо, Лопеш (Мамаш, 66)

«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Забарний, Сирота, Вівчаренко, Сидорчук, Шепелєв (Діалло, 84), Циганков, Буяльський (Перріс, 76), Кабаєв (Гармаш, 65), Ванат (Бєсєдін, 84).

Кияни втратили теоретичні шанси на третє місце у групі Ліги Європи. Таким чином «динамівці» не змогли вийти в плей-оф Ліги конференцій, шанси на 1/8 фіналу ЛЄ були втрачені ще минулого туру.

«Динамо» вдруге поспіль залишається без євровесни під керівництвом Мірчі Луческу – минулого року команда посіла останню позицію в групі ЛЧ з «Барселоною», «Бенфікою» та «Баварією».

Раніше український тренер Мирон Маркевич розповів, чи готовий очолити київське «Динамо».

Відзначимо, що одвічний супеник «Динамо» донецький «Шахтар» зіграв внічию із «Селтіком» у матчі Ліги чемпіонів.

Нічия гарантувала команді Йовічевіча участь мінімум у плей-оф Ліги Європи. У разі перемоги над РБ «Лейпциг» в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів «гірники» гратимуть в 1/8 фіналу найпрестижнішого євротурніру.

У заключному, шостому турі 2 листопада зіграють «Реал» – «Селтік», «Шахтар» – «Лейпциг».