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Україна здобула срібло командної першості чемпіонату Європи з художньої гімнастики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна здобула срібло командної першості чемпіонату Європи з художньої гімнастики
Таїсія Онофрійчук є лідеркою збірної України з художньої гімнастики
Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation

«Золотом» українки поступились Італії, яка випередила «синьо-жовтих» на 2.550 бали

Збірна України посіла друге місце у змаганнях командної першості на чемпіонаті Європи-2025. Сталось це за підсумком кваліфікації «синьо-жовтих» у групових вправах.

У розіграші нагород командної першості враховували усі результати представниць країн в особистих і групових змаганнях серед дорослих. До заліку увійшли лише оцінки кваліфікацій за вісім індивідуальних виступів і два – групових.

У перший день кваліфікацій Євро-2025 пройшли змагання у індивідуальних вправах, де зокрема змагались дві представниці України: Таїсія Онофрійчук і Поліна Каріка. За підсумками особистих кваліфікацій Україна набрала 226.300 балів (117.950 принесла Онофрійчук, а 108.350 – Каріка).

З цим результатом Україна посідала проміжне третє місце у командній першості: поступалась лише Італії та Німеччині.

Однак після виступів гімнасток у групових вправах Україна змогла покращити результат. У групових вправах з п'ятьма стрічками та міксті «синьо-жовті» заробили по 19.450 і 25.550 балів відповідно та збільшили свій доробок до 271.300 балів. Таким чином Україна піднялась на друге місце і здобула «срібло» командної першості.

«Золотом» українки поступились Італії, яка випередила «синьо-жовтих» на 2.550 бали. Подіум довершила команда Ізраїлю, натомість Німеччина, яка йшла другою після першого дня, опустилась на четверте місце.

Євро-2025 з художньої гімнастики. Командна першість

  1. Італія – 273.850 балів
  2. Україна – 271.300
  3. Ізраїль – 270.150

Коли відбудуться фінали за участю українок

  • Неділя, 8 червня. 12:10-13:15. Обруч, м'яч: Таїсія Онофрійчук
  • Неділя, 8 червня. 13:20-14:25. Булави: Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка
  • Неділя, 8 червня. 13:20-14:25. Стрічка: Таїсія Онофрійчук

Нагадаємо, Україна вперше за 28 років здобула «золото» на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборств.

Джерело
Теги: Таїсія Онофрійчук художня гімнастика спорт

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