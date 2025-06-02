Українські каратисти вибороли три бронзові нагороди на заключному етапі Прем’єр Ліги

У змаганнях, які пройшли на арені Prince Moulay Abdellah, взяли участь 360 атлетів з 63 країн світу

Українські каратисти вибороли три бронзові нагороди на четвертому, заключному етапі Прем’єр Ліги сезону 2025 у Рабаті (Марокко). Про це повідомляє «Главком».

У змаганнях, які пройшли на арені Prince Moulay Abdellah, взяли участь 360 атлетів з 63 країн світу. Україну представляли 14 спортсменів.

Нагороди здобули:

Юлія Палашевська

Андрій Заплітний

Еліна Сєлємєнєва

Нагадаємо, Назар Чепурний став бронзовим призером Євро-2025 зі спортивної гімнастики.

Загалом учасниками фіналу в опорному стрибку на Євро-2025 стали вісім атлетів, зокрема і українець Назар Чепурний. До боротьби за медалі український спортивний гімнаст вийшов з третім результатом у кваліфікації – набрав 14.466 балів.

Для Чепурного фінал в опорному стрибку став третім на цьогорічній континентальній першості. Перед цим він фінішував на 14-му місці в особистому багатоборстві та зупинився за крок від подіуму у вільних вправах.

Як минув фінал в опорному стрибку?

У фіналі усі учасники виконували по дві спроби: бали сумувалися та ділилися на два. Результат визначав середній показник після двох стрибків.

Чепурний відкривав фінал в опорному стрибку. Українець виконав обидва стрибки складністю 5.2: за першу спробу Назар отримав 14.500 балів, однак у другому зміг покращити результат за рахунок кращого приземлення – 14.666.

Середній бал за виступ Чепурного склав 14.583 бали. Цього результату українцю вистачило, щоб здобути «бронзу» чемпіонату Європи. Від другого місця, яке посів британець Джейк Джерман, Назара відділили 0.15 балів. Чемпіоном став вірменин Артур Давтян з результатом 14.799 балів.

Євро-2025 зі спортивної гімнастики. Опорний стрибок