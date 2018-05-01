Українці не змогли пробитися в медальні сутички в перший день чемпіонату Європи

П'ять наших борців греко-римського стилю вибули на ранніх стадіях

У Каспійську стартував чемпіонат Європи з боротьби-2018. У перший день на арену вийшли представники греко-римського стилю у вагових категоріях 55, 63, 77, 87 і 130 кг. Всі п'ятеро українців вибули на ранніх стадіях і не зуміли продовжити боротьбу за медалі. У категорії 55 кг наш Владислав Коростельов в першій же сутичці програв у чвертьфіналі



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Фото: YouTube United World Wrestling

П'ять наших борців греко-римського стилю вибули на ранніх стадіях

У Каспійську стартував чемпіонат Європи з боротьби-2018.

У перший день на арену вийшли представники греко-римського стилю у вагових категоріях 55, 63, 77, 87 і 130 кг.

Всі п'ятеро українців вибули на ранніх стадіях і не зуміли продовжити боротьбу за медалі.

У категорії 55 кг наш Владислав Коростельов в першій же сутичці програв у чвертьфіналі росіянину Василю Топоєву (0: 9).

У вазі 63 кг Дмитро Добров також поступився в першому раунді, тільки на стадії 1/8 фіналу. Сильніше українця виявився болгарин Ніколай Вічев (0:12).

У категорії 77 кг наш Микола Дараган зумів подолати кваліфікацію, здолавши іншого борця з Болгарії Руслана Пашкульского (7:3), проте потім в 1/8 фіналу програв вірменину Карапету Чаляну (1: 9).

У дивізіоні 87 кг Україну представляв Степан Шелемех. В 1/8 фіналу він потрапив, минаючи кваліфікацію, і зумів пройти цю стадію, перемігши серба Ніколу Добрева (8:0).

Однак в чвертьфіналі нашого борця зупинив білорус Микита Климович (1:5). У найважчій ваговій категорії 130 кг українець Владислав Вороний у попередньому раунді переборов азербайджанця Турмана Еюбова (3:0), однак у чвертьфіналі програв Якобу Каджая з Грузії (0:9).

Так як ніхто з борців, які перемогли українців, не зміг вийти у фінал, наші спортсмени не потрапили в втішну сітку в битві за бронзові нагороди.

Зазначимо, що всі медальні сутички у вагових категоріях 55, 63, 77, 87 і 130 кг відбудуться у вівторок, 1 травня.

Також в цей день на ЧЄ-2018 виступлять представники ще п'яти дивізіонів (60, 67, 72, 82, 97 кг).

Джерело: xsport.ua