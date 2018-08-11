  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українці не змогли здобути медалі на чемпіонаті Європи у спортивній ходьбі

    • Розсилка
    Фото ФЛАУ - Українці не змогли здобути медалі на чемпіонаті Європи у спортивній ходьбі
    Фото ФЛАУ

    Інна Кашина фінішувала із сьомим часом у Берліні

    У суботу, 11 серпня, вранці на чемпіонаті Європи з легкої атлетики відбулися змагання зі спортивної ходьби на 20 км.

    Старт перенесли, бо на одній з ділянок маршруту траси відбувся витік газу, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    У підсумку, на трасі одночасно йшли і жінки, і чоловіки, що безперечно додало видовищності змаганням. Серед учасників було шестеро українців.

    Уже на самому початку і у чоловіків, і у жінок виокремилися групи лідерів. Серед них були Віктор Шумік, Іван Лосєв, Інна Кашина та Надія Боровська. Олексій Казанін і Марія Філюк трохи відстали.

    Головні події почалися ближче до фінішу. Найбільше сил вистачило в іспанців. Вони й перемогли – Марія Перес у жінок (1:26:36, рекорд чемпіонатів Європи) й Альваро Мартін у чоловіків (1:20:42).

    Українці, хоча тривалий час і знаходилися серед претендентів на нагороди, дотягнути до п'єдесталу не зуміли.

    Найкращими серед наших співвітчизників стали Інна Кашина (сьоме місце, 1:29:16) та Віктор Шумік (11-те, 1:22:24). Надія Боровська замкнула топ-10 у жінок (1:30:38), а Іван Лосєв був 12-м у чоловіків (1:22:28).

    чемпіонат Європи легка атлетика українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ