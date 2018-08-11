Українці не змогли здобути медалі на чемпіонаті Європи у спортивній ходьбі



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Фото ФЛАУ

Інна Кашина фінішувала із сьомим часом у Берліні

У суботу, 11 серпня, вранці на чемпіонаті Європи з легкої атлетики відбулися змагання зі спортивної ходьби на 20 км.

Старт перенесли, бо на одній з ділянок маршруту траси відбувся витік газу, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

У підсумку, на трасі одночасно йшли і жінки, і чоловіки, що безперечно додало видовищності змаганням. Серед учасників було шестеро українців.

Уже на самому початку і у чоловіків, і у жінок виокремилися групи лідерів. Серед них були Віктор Шумік, Іван Лосєв, Інна Кашина та Надія Боровська. Олексій Казанін і Марія Філюк трохи відстали.

Головні події почалися ближче до фінішу. Найбільше сил вистачило в іспанців. Вони й перемогли – Марія Перес у жінок (1:26:36, рекорд чемпіонатів Європи) й Альваро Мартін у чоловіків (1:20:42).

Українці, хоча тривалий час і знаходилися серед претендентів на нагороди, дотягнути до п'єдесталу не зуміли.

Найкращими серед наших співвітчизників стали Інна Кашина (сьоме місце, 1:29:16) та Віктор Шумік (11-те, 1:22:24). Надія Боровська замкнула топ-10 у жінок (1:30:38), а Іван Лосєв був 12-м у чоловіків (1:22:28).