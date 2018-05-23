Українці стартують на етапі чемпіонату Європи з ралі

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Найтитулованіший український ралійний екіпаж повертається на світові траси

Пілот Юрій Протасов і його штурман Павло Черепін візьмуть участь в етапі чемпіонату Європи – Ралі Акрополіс, який пройде у Греції 1-3 червня 2018 року.

Українські гонщики виступлять на Skoda Fabia R5 підготовки литовської команди ProRacing за підтримки ряду українських і польських компаній.

Пік кар'єри екіпажу припав на 2014-2015 рр., коли були завойовані подіуми і здобуті перемоги на етапах чемпіонату світу з ралі у класі wrc2, а також завойована перемога на спецділянці чемпіонату світу в абсолютному заліку.

Вимушену паузу екіпаж заповнював активними тренуваннями, й у 2018-му було прийнято рішення про повернення.

У лютому екіпаж успішно виступив у передньопривідному класі на сніжному етапі чемпіонату світу у Швеції, а з початком літа прийшов час повернутися на повнопривідну техніку та звичне гравійне покриття.

Найкращі результати Юрія Протасова у Греції:

2010 рік, чемпіонат Європи, перемога в абсолютному заліку;

2012 рік, чемпіонат світу, перемога у класі 3;

2013 рік, чемпіонат світу, 2 місце у класі wrc2.

Джерело: ua.motorsport.com