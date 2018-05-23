  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українці стартують на етапі чемпіонату Європи з ралі

    • Розсилка
    Українці стартують на етапі чемпіонату Європи з ралі

    Найтитулованіший український ралійний екіпаж повертається на світові траси

    Пілот Юрій Протасов і його штурман Павло Черепін візьмуть участь в етапі чемпіонату Європи – Ралі Акрополіс, який пройде у Греції 1-3 червня 2018 року.

    Українські гонщики виступлять на Skoda Fabia R5 підготовки литовської команди ProRacing за підтримки ряду українських і польських компаній.

    Пік кар'єри екіпажу припав на 2014-2015 рр., коли були завойовані подіуми і здобуті перемоги на етапах чемпіонату світу з ралі у класі wrc2, а також завойована перемога на спецділянці чемпіонату світу в абсолютному заліку.

    Вимушену паузу екіпаж заповнював активними тренуваннями, й у 2018-му було прийнято рішення про повернення.

    У лютому екіпаж успішно виступив у передньопривідному класі на сніжному етапі чемпіонату світу у Швеції, а з початком літа прийшов час повернутися на повнопривідну техніку та звичне гравійне покриття.

    Найкращі результати Юрія Протасова у Греції:

    2010 рік, чемпіонат Європи, перемога в абсолютному заліку;

    2012 рік, чемпіонат світу, перемога у класі 3;

    2013 рік, чемпіонат світу, 2 місце у класі wrc2.

    Джерело: ua.motorsport.com

    чемпіонат Європи чемпіонат світу українці Автоспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ