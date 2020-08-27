Українці створили гучну сенсацію на шаховій Олімпіаді



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Юний Кирило Шевченко - головний герой протистояння з Китаєм Світлина із соцмереж

В онлайн-режимі наша команда перемогла фаворитів – команду Китаю

Збірна України перемогла Китай у додатковому раунді шахової Олімпіади, котра цьогоріч з відомих причин відбувається в онлайн-режимі і завтра в 1/4 фіналу зустрінеться зі збірною США.

«Матч, незважаючи на іменитіший склад суперників пройшов з перевагою збірної України, - розповідає гросмейстер Володимир Баклан. - Наталія Жукова отримала відмінну позицію і вже коли коментатори і глядачі подумки записали очко в таблицю, на жаль, не знайшла виграшного продовження. Нічия повторенням ходів.

У той же час уже із зайвим пішаком стояли Марія Бердник і Кирило Шевченко, трохи краще – Інна Гапоненко, до «нічийної гавані» плив Антон Коробов і трохи гіршими були позиції Василя Іванчука. Надалі краща шахістка світу Гоу Іфань переграла Інну Гапоненко, в партії Коробова була зафіксована нічия, добила опонентку Марія Бердник. 2:2 і велика перевага у Шевченка. А Іванчук – без пішака. Врешті, Василеві врятуватися не вдалося, зате Шевченко переграв суперника. 3:3 – нічия зі смаком перемоги

Другий матч минув уже в боротьбі. Вирішальний епізод трапився на виході з дебюту. У Юлі Осьмак, мабуть, зіскочила мишка і король білих встав не на те поле. Китайська шахістка не знайшла вирішального продовження і в подальшому програла. До здачі китаянки в нічию зіграли Іванчук, Коробов і Гапоненко. 2,5:1,5 і залишається дві партії – програшна позиція у Бердник і невелика перевага у Шевченка. У цейтноті Марія Бердник «проморгала» фігуру, коли вже найгірше було позаду, а Кирило не зміг реалізувати перевагу. Знову 3:3.

За регламентом після рівного результату переможця визначав «Армагеддон». Дошку випадковим жеребкуванням вибрали юніорську, де шанси нашого Кирила Шевченка вважалися вищими. Наш шахіст і переміг. А то означає, що збірна України йде далі».

Попереду в 1/4 фіналу – збірна США.