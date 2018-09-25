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    Збірні України успішно стартували на Всесвітній шаховій олімпіаді у Грузії

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    Руслан Пономарьов. Фото: batumi2018.fide.com - Збірні України успішно стартували на Всесвітній шаховій олімпіаді у Грузії
    Руслан Пономарьов. Фото: batumi2018.fide.com

    І жінки, і чоловіки здобули впевнені звитяги

    У Батумі (Грузія) стартувала 43-я Всесвітня шахова олімпіада.

    Чоловіча збірна України виступає у такому складі: Василь Іванчук, Павло Ельянов, Юрій Криворучко, Руслан Пономарьов, Антон Коробов (капітан Олександр Сулипа).

    До жіночої команди увійшли Анна та Марія Музичук, Анна Ушеніна, Наталя Жукова, Юлія Осьмак (капітан Михайло Бродський).

    Перший тур відбувся у понеділок, 24 вересня. Останній, 11-й, заплановано на 5 жовтня, інформує офіційний сайт Федерації шахів України.

    Українські команди розпочали турнір з упевнених перемог.

    Жіноча збірна (М. Музичук, Ушеніна, Жукова, Осьмак) здобула «суху» перемогу – 4:0 над командою Монако.

    Чоловіки у поєдинку з командою Замбії перемогли у трьох партіях (Криворучко, Пономарьов, Коробов), а Василь Іванчук чорними зіграв унічию. Таким чином, загальний рахунок – 3,5:0,5 на користь українців.

    У другому турі українські жінки зіграють з командою Туркменістану, а чоловіки – з Узбекистаном.

    У відкритому турнірі беруть участь 144 команди, а у жіночому – 150.

    Марія Музичук шахи Збірна України Грузія
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